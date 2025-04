Companhia das Letras é eleita melhor editora infantil da América Latina

A 62ª edição da Feira do Livro Infantil de Bolonha (Itália), que ocorreu nesta segunda-feira, 31, premiou a Companhia das Letras com o Prêmio Bolonha de Melhores Editoras Infantis do Ano (BOP) no Caribe, América Central e América do Sul.

A premiação é dividida em seis áreas: África, Ásia, Europa, América do Norte, América Central e América do Sul e Oceania. Criada em 2013 pela Feira do Livro Infantil de Bolonha em colaboração com a Associação de Editoras Italianas (AIE) e a Associação Internacional de Editores (IPA), ela é realizada por meio de uma votação entre editoras.

O BOP, como é chamada, possui o intuito de reconhecer as melhores editoras infantis que se destacam pelo trabalho educacional e de qualidade, além da valorização dos aspectos culturais e sociais.

Nas redes sociais, a Companhia das Letrinhas, marca infantil da editora brasileira, celebrou o troféu: "Não poderíamos estar mais felizes pela conquista de um dos maiores prêmios do mercado editorial! Agradecemos a toda a nossa equipe, a todos os nossos autores e autoras e a todas as pessoas que fazem parte da nossa história. Parabenizamos, também, as demais editoras premiadas."

É a segunda vez que o Brasil ganha nesta categoria. A Cosac Naify, extinta em 2015 (e que reabriu como Cosac Edições, em 2023), ganhou o prêmio em 2013, também na categoria de editoras latino-americanas e caribenhas.

Confira os ganhadores da premiação nas seis áreas:

Caribe, América Central e América do Sul

Companhia das Letras (Brasil): Criada como uma casa de publicação literária em 1986 por Luiz Schwarcz e sua esposa, Lilia Moritz Schwarcz, com o objetivo de oferecer ao Brasil publicações de qualidade, a Companhia das Letras cresceu e inclui 17 unidades de publicação independentes, com uma audiência de leitores de todas as idades e setores. Depois da venda de uma participação majoritária para a Penguin, a Companhia das Letras expandiu os gêneros das publicações, criou novas marcas e hoje é a segunda maior publicadora do País.

África

Imagnary House (África do Sul): A Imagnary House é uma editora e desenvolvedora da propriedade intelectual de crianças e jovens adultos. Foi fundada em 2015, depois de noticiar uma brecha na África em histórias infantis e infanto-juvenis com autenticidade e qualidade.

Ásia

Everafter Books - Beijing Everafter Cultura Development Co., Ltd (China): A Everafter Books foi fundada em 2015 com a missão de "publicar livros de qualidade para crianças entre 0 e 12 anos de idade, nutrindo-as com conteúdo excepcional. Nos últimos 9 anos, a Everafter publicou mais de 600 títulos com um valores extremamente atenciosos e estéticos, muitos dos quais já ganharam prêmios nacional e frequentaram as listas mais prestigiosas de seleções de livros infantis.

Europa

Fatatrac (Itália): Criada em 1979, na Florença, por um grupo de 12 ilustradores, a Fatatrac se tornou em 2011 uma marca do grupo Edizioni Del Borgo, de Bolonha. Ao longo dos anos, a editora publicou livros infantis caracterizados pelo rigor de conteúdo, atenção à qualidade das ilustrações e compromisso com a educação. O catálogo extensivo conta com livros em que o elemento brincalhão é muito ligado ao educacional, graças ao uso da "engenharia de papel", como visto em livros de atividades.

América do Norte

Candlewick Press (Estados Unidos): em 1992, a Candlewick Press abriu suas portas como uma editora de livros infantis independente e ainda se mantém, nos dias de hoje, como uma das líderes em criatividade na publicação de livros e conteúdos para crianças. Desde então, suas ofertas cresceram para todas as idades, com formatos como livros de tabuleiro e e-books até novidades de ponta para ficção inovadora. A Candlewick Press é parte de uma empresa de publicação global que floresce em três continentes: como editores de livros infantis, nosso objetivo é ter certeza que nossos livros e conteúdo publicados criem autenticidade e reflitam sobre o mundo ao nosso redor de maneira alegre. É imperativo que a indústria das editoras mude para servir melhor para leitores jovens, e essa mudança começa conosco.

Oceania

Mila’s Books (Nova Zelândia): O Mila’s Books é a única editora com um time completamente originado nas Ilhas do Pacífico, dedicado a criar histórias que celebram a linguagem, cultura e as identidades do Pacífico. Fundada em 2019, a Mila’s Books existe com a intenção de assegurar que crianças tamaiti (originárias do Pacífico), famílias e comunidades sintam-se vistas, ouvidas e que suas histórias sejam lidas. Ela publica uma grande variedade de livros baseados em valores e tradições, todos criados por autores, ilustradores e criativos das Ilhas do Pacífico, que se certificam da autenticidade na "contação de histórias" que melhor reflete a riqueza da cultura do local. Além das publicações, a Mila’s Books tem o compromisso de empoderar a próxima geração de contadores de histórias do Pacífico e trabalha em conjunto com escolas, bibliotecas e organizações que entregam a literatura e workshops culturais e reforçam as narrativas do Pacífico, de Aotearoa (Nova Zelândia) e além.