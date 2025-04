Chico: repetitivo e chato, BBB precisa ser repensado pela Globo

O BBB 25 tem sido um fracasso de repercussão e audiência desde sua estreia. O reality, que não caiu nos gostos do público neste ano, precisa ser repensado, segundo Chico Barney. Ele falou sobre o assunto durante o Central Splash desta terça-feira (1º), junto de Bárbara Saryne.

Chico e Bárbara analisaram o desempenho dos participantes durante a dinâmica do Sincerão da noite passada. Maike e Diego, por exemplo, debateram sobre a cronologia dos embates que tiveram até agora, e isso acabou virando a pauta.

Preocupados com a falta de assunto que cada um tem nessa porr* deste programa, eles se agarram a umas questões (…) Alguém cria uma regrinha lá, e aí é isso, vão falar só sobre isso (…) Que cambada de chato. Quem vai procurar terapia sou eu. Não aguento mais

Chico Barney

Essa discussão só mostra a insignificância dos dois dentro do jogo

Bárbara Saryne

O colunista do UOL acredita que isso é o reflexo da necessidade da Globo mudar o reality, e o elenco da edição deste ano foi mal escolhido.

