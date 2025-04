Top model, ex-VJ e mais: quem é Carol Ribeiro, diagnosticada com esclerose?

Carol Ribeiro, 45, revelou ontem que foi diagnosticada com esclerose múltipla. A modelo já foi uma das principais representantes do Brasil nas passarelas internacionais e hoje conduz entrevistas em tapetes vermelhos de premiações.

Saiba mais sobre ela:

Carol Ribeiro foi a vencedora do maior concurso de modelos do mundo, Elite Model Look, em 1995. Ela entrou na carreira após ser abordada em uma praia, no Pará, pelo dono de uma agência de modelos.

Em 2001, foi uma das modelos brasileiras mais bem pagas do mundo. Aos 21 anos, ela ganhava até 100 mil dólares por hora de trabalho. Era o rosto da marca de cosméticos Revlon, estrelava campanhas de grifes como Versace, Louis Vuitton e Calvin Klein e acumulava mais de mil desfiles no currículo.

Entre 2000 e 2002, foi uma das "angels" da Victoria's Secret. Carol desfilou ao lado de outras brasileiras, como Gisele Bündchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio e Ana Hickmann.

Carol Ribeiro em desfile para a Victoria's Secret em 2001 Imagem: Getty Images

No Brasil, Carol trabalhou como VJ na MTV e apresentadora na Band. Na MTV, apresentou o "Arquivo Luau", "A Fila Anda" e o "It MTV". Na Band, apresentou o reality "Um por Todos".

Há dez anos, ela apresenta os tapetes vermelhos de grandes premiações, como o Oscar, na TNT. "Eu sempre fui muito reticente. 'Ai, será que eu devo? Eu não devo? Eu não entendo disso, eu não entendo daquilo'. Eu falei: 'Quer saber? Eu vou me jogar para uma coisa nova e aproveitar a oportunidade de conhecer um novo mundo.'", contou ela a Splash sobre o convite. Além disso, é sócia da agência de modelos Prime.

A modelo é casada com o empresário Paulo Lourenço há quase 30 anos. Juntos, eles têm um filho, João, de 21 anos.