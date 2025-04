Esquenta da Comic-con tem Ghost realista e traje mandaloriano feito à mão

A WonderCon 2025 movimentou Anaheim, na Califórnia, no último final de semana, reunindo fãs da cultura pop em uma das convenções mais esperadas do ano. Organizada pelo mesmo time da Comic-Con International de San Diego, a feira é um verdadeiro esquenta para o maior evento geek do mundo, que acontece em julho.

O que aconteceu

Um dos grandes destaques da WonderCon é, sem dúvida, o cosplay. A arte de se vestir e interpretar personagens de quadrinhos, videogames, filmes, séries e livros atraiu centenas de participantes, exibindo fantasias criativas e impressionantes. Muitos cosplayers dedicam meses para confeccionar seus próprios trajes, garantindo o máximo de fidelidade aos personagens.

Entre os cosplayers presentes, um dos figurinos mais marcantes foi o de Ghost, icônico personagem da franquia de videogames "Call of Duty". O criador do traje explicou que a máscara exigiu um trabalho minucioso para atingir o efeito desejado. Já um Wolverine, dos X-Men, revelou que desde criança sonhava em vestir a fantasia de seu herói favorito, tornando o momento ainda mais especial.

Fãs investem nas fantasias para a Wondecon, nos Estados Unidos Imagem: Fábio Borges/ Reprodução

Outro traje que chamou atenção foi o de um mandaloriano, inspirado na série "The Mandalorian", do universo "Star Wars". O cosplayer destacou que a armadura foi feita à mão, sob medida, e que técnicas especiais de pintura foram aplicadas para um efeito autêntico. Um Deadpool também roubou a cena, combinando um uniforme de alta qualidade com trejeitos característicos do personagem para manter a interpretação fiel e divertida.

O jornalista é correspondente nos EUA desde 2009, onde é credenciado pela Motion Picture Association e Departamento de Estado dos EUA. Desde 2019, é palestrante convidado da universidade UCLA