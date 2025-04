BBB 25: Mentir sobre oponentes é uma estratégia, mas é jogo limpo?

Nesta segunda-feira, 31, diversos jogadores acusaram uns aos outros de estarem mentindo durante o Sincerão. Maike acusou Diego; Vinícius acusou Vilma; Diego acusou Maike… Foi tanta gente mentindo ou acusando de mentir que não deu nem tempo de decorar.

Gostaria de destacar o exemplo de Vilma, já que ela foi desmentida mesmo antes do Sincerão começar. Vilma acusou Vinícius, pela segunda vez, de tê-la chamado de "velha sonsa". A informação veio de uma pessoa que falou para Renata durante a dinâmica da vitrine. Na verdade, Vinícius estava falando de Diogo, filho de Vilma, conforme mostrou a edição do programa. Ele disse: "Não tenho paciência pra gente sonsa".

É impossível, porém, a produção do programa fazer a checagem dos fatos, ou VAR, para mostrar para o público qual das duas partes está falando a verdade em todas as situações.

Mentir é uma estratégia. E uma estratégia que pode dar certo. Quando alguém acusa outra pessoa de algo grave, inevitavelmente, manchará a trajetória dessa pessoa, mesmo que seja com uma inverdade. Digo mais: uma mentira tem efeitos negativos mesmo que seja desmentida. O desmentido nunca tem a mesma repercussão do que a mentira inicial.

Voltando ao exemplo de Vilma: ela acusou Vinícius de ter dito algo ciente de que não tem certeza de ser verdade. Ela recebeu a informação de Renata que, por sua vez, recebeu de uma estranha em um shopping center, também plena de certeza de que poderia receber informações incorretas do público. Ou seja, elas sabem que não dá para confiar.

Vilma não tem como saber se é verdade ou não, mas prefere acreditar que a ofensa aconteceu, pois sabe que isso enfraquece Vinícius e a fortalece no jogo. Afinal, não é difícil supor que uma pessoa que chama uma senhora de "velha sonsa" não ganharia a simpatia do público.

No BBB (e na vida), como uns projetam suas inseguranças uns nos outros, e todos, em alguma medida, podem não estar sendo sinceros 100% do tempo, acusam uns aos outros exatamente do que temem serem desmascarados. Fiquei lembrando de um funk que ouvi outro dia e dizia: "Quer mentir pra mentiroso?". Concorda? Deixe sua opinião nos comentários!

*Vladimir Maluf é psicanalista clínico formado pelo CEP (Centro de Estudos Psicanalíticos), em São Paulo, jornalista e estrategista de conteúdo digital com passagens pelo UOL, Terra, Globo.com e iG e consultor sobre diversidade e produção de conteúdo digital. Ganhou o Prêmio UOL na categoria "Melhor Conteúdo" em 2020.

www.vladmaluf.com

Instagram.com/vladimirmaluf

