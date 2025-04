Apple Intelligence é lançada em português; conheça os recursos da IA

A Apple anunciou ontem o lançamento da Apple Intelligence em português do Brasil. A inteligência artificial da empresa, que é integrada ao ChatGPT, possui diversos recursos que prometem facilitar o dia a dia do usuário, como revisão de textos, remoção de objetos de fotos e criação de imagens.

Principais recursos

O Image Playground é integrado ao app Mensagens Imagem: Divulgação/Apple

A Apple afirma que uma das principais características da Apple Intelligence é o processamento no próprio aparelho. Isso significa um maior cuidado com a privacidade do usuário, já que não é utilizado um processamento em nuvem, via internet. Entretanto, algumas solicitações vão precisar do acesso a nuvem da Apple, porém, a marca não especifica quais seriam.

Com as Ferramentas de Escrita, a Apple Intelligence auxilia o usuário a revisar, reescrever e resumir textos. O recurso é integrado com os aplicativos onde o usuário precisa escrever, como Mail, Mensagens, Notas e outros. A empresa promete que a inteligência artificial pode auxiliar, por exemplo, no ajuste do tom do texto, revisão gramatical, e resumos diversos, como em um parágrafo curto, marcadores ou lista.

As Ferramentas de Escrita estão integradas com o ChatGPT, assim como a Siri. A assistente de voz da Apple poderá sugerir ao usuário acessar o ChatGPT para determinadas solicitações, e ela fornecerá a resposta diretamente. A integração com o ChatGPT pode ser ativada ou desativada, de acordo com o desejo do usuário.

Por meio do app Fotos é possível remover pessoas e objetos de imagens Imagem: Divulgação/Apple

O aplicativo Fotos também ganhou recursos aprimorados. Agora, a IA ajuda a remover elementos indesejados nas fotografias. A busca também consegue achar fotos e vídeos com descrições mais naturais.

A IA também consegue criar um vídeo usando fotos e vídeos disponíveis no aplicativo a partir de uma descrição do usuário. O recurso, chamado Memórias, irá compreender a solicitação em texto e irá escolher as fotos e vídeos de acordo com o que foi pedido. A Apple promete a criação de uma história, com capítulos e um arco narrativo próprio.

Imagens geradas por IA também estão disponíveis na Apple Intelligence. O recurso, chamado Image Playground, está integrada a aplicativos como o Mensagens e Keynote e promete criar imagens "únicas e divertidas".

A geração de imagens também estará disponível para emojis. Os usuários poderão criar emojis personalizados com o auxílio da IA, por meio do recurso Genmoji.

Outra promessa da Apple é a geração de imagens a partir de rascunhos no app Notas. O recurso de Varinha Mágica cria imagens a partir do contexto escrito ou visual presente nas notas, utilizando os estilos animação, ilustração ou desenho.

O usuário poderá pedir para a IA gerar imagens a partir de rascunhos diretamente no app Notas Imagem: Divulgação/Apple

Como utilizar a Apple Intelligence

A Apple Intelligence em português foi lançada junto com a atualização do iOS, iPadOS e macOS. Portanto, é necessário que o usuário atualize seus dispositivos Apple para as versões iOS 18.4, iPadOS 18.4 ou macOS Sequoia 15.4.

Além disso, o dispositivo precisa estar na lista de compatíveis com o Apple Intelligence. Confira a lista a seguir: