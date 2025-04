Após deixar BBB 25, Gracyanne oferece recompensa por cachorro desaparecido

Gracyanne Barbosa, 41, falou sobre a morte de um de seus cachorros e o desaparecimento de outro enquanto estava confinada no BBB 25.

O que aconteceu

Ao abrir uma caixa de perguntas no Instagram, a musa fitness desabafou sobre a morte da bulldog Belety. "Triste, muito triste! Perder um animal é perder parte da família da gente! Belety estava idosa, com problemas de saúde há pouco mais de um ano. Ela fazia tratamento e acompanhamento médico, estava com deficiência na visão e na memória, tinha dias que nem reagia a nada! Foi muito amada, cuidada e mimada por todos. Nossa gordinha deixou saudade", escreveu.

Ao ser questionada sobre como recebeu a notícia do desaparecimento da husky Angel, Gracyanne ainda comentou: "Angel eu ganhei de presente do meu fã clube, sempre foi danadinha no sentido de correr, caçar coisas, não tem medo de nada, aventureira".

A ex-BBB ainda comentou que após algumas buscas os bombeiros e a defesa civil passaram a acreditar que o animal não está mais vivo. "Foram feitas buscas no condomínio, minha equipe e família procuraram em todos os lugares possíveis! Bombeiros e Defesa Civil foram acionados, e eles acham que ela não está viva. Há também uma busca interna com equipe".

Esperançosa, a influenciadora ofereceu uma recompensa, sem especificar o valor, para quem tiver informações sobre a cadela. "Eu, como mãe, prefiro acreditar que ela vai ser encontrada!", afirmou.

Gracyanne Barbosa fala sobre morte de cachorro enquanto estava no BBB 25 Imagem: Reprodução/Globoplay

Gracyanne Barbosa divulga recompensa em troca de informações de cachorro desaparecido Imagem: Reprodução/Instagram

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas