BBB: Vitória Strada sobre procedimentos estéticos: 'Obviamente vou fazer'

Na madrugada de hoje no BBB 25 (Globo), Vitória Strada conversou com Diego Hypolito sobre realização de procedimentos estéticos.

O que aconteceu

Se olhando no espelho no banheiro, a atriz comentou. "Vou fazer 30 anos, então obviamente que vou fazer botox e tal."

A sister comentou que sua médica tem cuidado. "Mas minha médica é muito cuidadosa, tanto é que olha o quanto que me expresso..."

A atriz fez uma careta e Diego Hypolito caiu no riso logo na sequência.

