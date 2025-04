Violeta se mostra vilã ardilosa e rouba bebê em 'Volta por Cima'

No capítulo de terça-feira (1º), da novela "Volta por Cima" (Globo), Violeta (Isabel Teixeira) rouba o bebê de Cacá (Pri Helena).

O que vai acontecer

Ainda no hospital, após o neto nascer, a vilã revela seu plano a Osmar (Milhem Cortaz). "Eu tô me lixando pra Cacá, Osmar! Eu vou ficar com o meu neto pra mim", diz ela.

Ao chegar na mansão com o bebê, Cacá percebe que seu quarto está todo mudado. "É o quarto do meu neto. Você não tem mais quarto nessa casa, Carla. Só ele", afirma a mulher.

As duas entram em uma grande discussão. "Eu sou a mãe do Renato, o pai dessa criança. Eu criei meu filho muito bem e agora vou criar o meu neto", afirma a avó do bebê.

Violeta expulsa Cacá de sua casa e fica com a criança. "Pra começo de conversa, você nem queria ter essa criança. Meu neto só vingou porque você teve a brilhante ideia de usar essa gravidez pra prender o Jão... Como se gravidez prendesse homem! E depois que você descobriu que o filho era do Renato, passou a se ligar nas vantagens que essa criança te traria. Agora pode sair! Vaza!", grita.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.