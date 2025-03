Vini diz que 'pagará preço' em barrado no baile e quer se acertar com Eva

Vinícius avaliou como serão os próximos dias do BBB 25 (Globo) na madrugada de hoje.

O que aconteceu

Na cozinha, o brother disse para Guilherme que deve ser novamente barrado da festa pelo Líder, Maike. O baiano já foi escolhido para o "barrados do baile" duas vezes, tanto por Maike quanto por Renata.

Se tiver Barrado [no Baile] essa semana eu vou de novo? Mas eu só vou se ficar aqui, né? Contanto que eu fique aqui, tem nada, não. É o preço Vinícius

Guilherme concordou: "É o preço que se paga para viver esse sonho".

Vinícius, que enfrenta um segundo Paredão consecutivo, foi o primeiro participante a ser escolhido pelo desafio duas vezes —e conseguiu se livrar e voltar para a festa em menos de duas horas na segunda vez, definindo um novo recorde para o BBB 25.

Mais tarde, ainda em conversa com Guilherme, Vinícius também avaliou sua relação com a eliminada, Eva.

O brother disse que abraçou a sister em seus últimos minutos na casa e prometeu que conversariam fora do reality show. "Eu abraçando Eva, me acabando de chorar. Apertei ela, ela me deu um abraço tão forte. Aí, a gente pegou e riu. Aí, ela: 'Fica bem'. Eu falei: 'Lá fora a gente se resolve, viu?", lembrou.

Guilherme, junto com sua sogra Delma, disse que Eva era "meiga, doce e muito respeitosa".

