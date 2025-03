Vilma detona sister após eliminação: 'Só senta, fuma e fala mal'

Vilma detonou sua rival no BBB 25 (Globo), Joselma, durante uma conversa na madrugada de hoje.

O que aconteceu

No Quarto do Líder, Maike criticou seu rival de jogo, Diego Hypolito. "O Diego vai falar as mesmas coisas de sempre. Ele é o papagaio de pirata do Vinícius. Ele repete tudo o que o Vinícius fala no Sincerão pra mim", reclamou.

Vilma concordou e aproveitou o momento para criticar Delma. "Só senta, fuma e fala mal dos outros."

Maike disse que Delma "não fez nada" dentro do reality. "Não é nem porque a pessoa fez um monte de coisa, porque ela não fez nada aqui dentro. Essa é a parte negativa. Ela é uma pessoa muito legal e engraçada. Às vezes o público simpatizou com ela por isso."

