'Vale Tudo' tem a segunda pior estreia do horário nobre da Globo

Principal aposta da Globo em sua dramaturgia em 2025, o remake de "Vale Tudo" estreou nesta segunda-feira (31) cercado de altas expectativas e muito investimento publicitário para fisgar a audiência. Mas todo o esforço da emissora não resultou em um grande feito: o primeiro capítulo obteve uma média de 24,1 pontos, e se tornou a segunda pior estreia da história da emissora, ficando atrás apenas de sua antecessora, "Mania de Você".

Esses são os dados preliminares do Ibope da Grande São Paulo, e podem sofrer pequenas alterações até terça-feira (1º), quando o instituto de medição distribui os dados consolidados e corrigidos. A trama foi exibida entre 21h19 e 22h22 e deixou a Globo na liderança. Na mesma faixa, Record ocupou o segundo lugar, com média de 7 pontos, enquanto o SBT figurou em terceiro, com 3 pontos. Cada ponto equivale a 199.313 pessoas.

O pico de audiência foi registrado às 22h02 e às 22h03, quando marcou 25,1 pontos. A novela recebeu do Jornal Nacional com 23,9 pontos às 21h19 e em cinco minutos "despencou" para 22,8 pontos, mas logo começou a atrair mais público e rapidamente voltou à casa dos 24 pontos.

Caso a média prévia de "Vale Tudo" seja confirmada no horário, o remake assinado por Manuela Dias entrará num ranking ingrato para qualquer autor de novelas, tornando-se a segunda estreia menos vista no horário nobre da Globo. "Mania de Você", sua antecessora, marcou 23 pontos. Anteriormente, quem ocupava o segundo lugar na lista era "Terra e Paixão" (2022), que fechou a primeira noite com 24,8 pontos.

César (Cauã Reymond) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Embora a estreia não tenha resultado em um índice tão satisfatório, os comentários nas redes sociais foram majoritariamente positivos. E os mais atentos logo perceberam alterações entre a obra original de Gilberto Braga e o texto de Manuela Dias.

Uma das mais importantes foi o momento em que Raquel (Taís Araújo) levou um tapa na cara de seu marido, Rubinho (Júlio Andrade), e acabou revidando com um outro tabefe. Na trama de 1988, a personagem defendida por Regina Duarte não levantou a mão e sofreu calada.

Salvador (Antonio Pitanga), Maria de Fátima (Bella Campos) e Raquel (Taís Araújo) no primeiro capítulo de 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

No primeiro capítulo, o público foi apresentado a poucos personagens. Além de Raquel e Maria de Fátima, entraram em cena o modelo César Ribeiro (Cauã Reymond) — com quem a jovem logo criou um laço e logo se aventurou em um trabalho como modelo — e Antonio Pitanga, que fez uma participação especial de luxo como Salvador, avô da vilã, que morreu na primeira metade do episódio. O público também pode ver, em poucos minutos, o início das desventuras de Ivan Meirelles (Renato Góes), que é demitido em seu primeiro dia no novo emprego.