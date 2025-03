'Vale Tudo': remake terá cena de sexo que não aconteceu na 1º versão

O primeiro capítulo do remake de "Vale Tudo" (Globo), terá uma cena de sexo entre Maria de Fátima (Bella Campos) e César (Caua Reymond) que não existia na versão de 1988.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

O casal de vilões vai se conhecer logo nas primeiras cenas, quando Fátima vê o personagem de Cauã Reymond na piscina do hotel em Foz do Iguaçu. "Lindo desse jeito, deve ser modelo, com certeza...", diz ela.

Ao ficar sabendo que existe uma vaga de modelo no ensaio em que César está trabalhando, a filha de Raquel (Taís Araújo) logo se oferece para a oportunidade. "Se eu te apresentar pro produtor, bonitinha do jeito que você é... Acho até que ele vai ficar me devendo um favor, sabia?", reflete ele.

Maria de Fátima consegue o trabalho e posa como figurante na campanha. "Se fosse pra ficar de costas, podia ter posto qualquer uma, né?", reclama a jovem.

Depois das fotos, a vilã é convidada para jantar com César. Os dois vão para o quarto do modelo e fazem sexo.

Essa cena não existia na versão da novela exibida em 1988. No primeiro capítulo, Maria de Fátima e César não ficavam juntos, isso só acontece quando a neta de Salvador (Antonio Pitanga) já está morando no Rio de Janeiro.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.