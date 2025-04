'Calou a boca de todos'? 'Vale Tudo' estreia com elogios a Bella Campos

Na noite de segunda-feira (31), foi exibido o primeiro capítulo do remake de "Vale Tudo" (Globo). Entre os assuntos mais comentados, ficou a atuação de Bella Campos como Maria de Fátima.

O que aconteceu

Com a exibição do primeiro capítulo da nova novela, "Vale Tudo" ficou no topo dos assuntos mais comentados nas redes sociais. "Finalmente uma novela sem agro, sem ilha fantasiosa. vocês estão preparados pra esse remake o puro suco de Brasil. 'Vale Tudo' pode entrar e expor a hipocrisia da família tradicional", comemorou um usuário do X (antigo Twitter).

Além do título da trama, Bella Campos e sua personagem, Maria de Fátima, também ficaram entre os assuntos mais citados. "Bella Campos pode até não ter o nível da Glória Pires, mas não tá ruim não. Tá despertando um ranço já no primeiro episódio e isso é essencial para uma Maria de Fátima", comentou um telespectador que comparou a atuação da atriz com a de Gloria Pires que viveu a personagem na versão de 1988.

Alguns internautas, que criticaram Bella Campos anteriormente, mudaram de opinião ao assistir o primeiro capítulo. "Venho por meio desta me retratar e dizer que a Bella Campos tá legal como Maria de Fátima", escreveu um telespectador. "Bella Campos calou a boca de todos, inclusive a minha", disse outra.

Raquel (Taís Araújo) também foi uma das personagens mais comentadas. "Atriz do milênio", elogiou um usuário do X (antigo Twitter).

Grande parte do público gostou do primeiro capítulo do remake. "Primeiro capítulo impecável", escreveu um fã.

Por outro lado, alguns telespectadores não gostaram do que assistiram. "Que porcaria foi esse primeiro capítulo de 'Vale Tudo'?", questionou um internauta.

primeiro capítulo impecável:



- Bella Campos surpresa da noite

- Taís em seu potencial papel da carreira

- Fotografia e direção de cena muito bem arranjados

- Texto extremamente sagaz, lúcido, atual e respeitoso



10/10#ValeTudo



pic.twitter.com/n4OzUPo0xB -- topete roitman (@badgabeez) April 1, 2025

Antonio Pitanga, Bella Campos e Tais Araujo brilhando na clássica cena sobre honestidade no café da manhã! #ValeTudo pic.twitter.com/BvAm5tgHH6 -- Vale Tudo (@valetudo2025) April 1, 2025

TAÍS ARAUJO ATRIZ DO MILÊNIO pic.twitter.com/IjJkLW81fG -- luscas (@luscas) April 1, 2025

venho por meio desta me retratar e dizer que a bella campos tá legal como maria de fátima #ValeTudo pic.twitter.com/GlT1gYMKVh -- matheus (@whomath) April 1, 2025

bella campos já começou bem, pq na cena dela falando sobre a idade da mãe e querer que ela ficasse com um homem rico já me fez querer voar na cara #ValeTudo pic.twitter.com/XmZR2vNAv6 -- victor (@oliviafodonaa) April 1, 2025

Bella Campos precisou de pouco tempo pra provar que ela mereceu ser a Maria de Fátima. Calou a boca de todo mundo que tava reclamando antes de começar. Vai emocionar!#ValeTudo



pic.twitter.com/PSCeXsu0Pr -- Matheus (@matheuscaseca) April 1, 2025

Acho que selecionaram as piores cenas da Bella Campos para colocar nas chamadas assim quando a gente visse a novela, pensar: ah até que ela não tá tão ruim

(Mas ela ainda é engolida em cenas dramáticas com atores veteranos) #ValeTudo



pic.twitter.com/5EYdOAcYWc -- locchissima (@victorlocchi) April 1, 2025

Bella Campos pode até não ter o nível da Glória Pires, mas não tá ruim não. Tá despertando um ranço já no primeiro episódio e isso é essencial para uma Maria de Fátima. #ValeTudo pic.twitter.com/DHNauMmxVL -- Tiago Pereira (@Tiagupereira) April 1, 2025

Finalmente uma novela sem agro, sem ilha fantasiosa. vocês estão preparados pra esse remake o puro suco de Brasil #ValeTudo pode entrar e expor a hipocrisia da família tradicional pic.twitter.com/gm4JlubYx9 -- (@coringouu) April 1, 2025