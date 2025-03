'Vale Tudo': o que você precisa saber antes de assistir ao remake da Globo

Após 37 anos, a novela "Vale Tudo" ganha a partir desta segunda-feira uma nova versão, adaptada por Manuela Dias, na faixa das 21h da Globo. Splash reuniu algumas informações e curiosidades da trama original, de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, e o que já se sabe sobre o remake.

Qual é a história de 'Vale Tudo'?

"Vale Tudo" tem como premissa principal a pergunta: Vale a pena ser honesto no Brasil? Para responder isso, a narrativa usa a história de uma mãe e de uma filha, Raquel (Taís Araujo) e Maria de Fátima (Bella Campos). Enquanto a primeira acreditava na honestidade para crescer na vida, a segunda usa de meios desonestos para conquistar seus objetivos.

A trama se inicia quando Maria de Fátima, que quer tentar a vida como modelo no Rio de Janeiro, vende a casa onde mora com a mãe em segredo, foge do interior do Paraná e deixa Raquel na rua. Acreditando na inocência da filha, a protagonista acha que a jovem foi usada por César (Cauã Reymond), um modelo mais velho que Maria de Fátima conheceu na cidade e, por isso, parte para o Rio de Janeiro com o intuito de encontrá-la.

Na nova cidade, enquanto Maria de Fátima finge viver uma vida de luxo, Raquel batalha para sobreviver vendendo sanduíche na praia. No Rio de Janeiro, a protagonista conhece Ivan (Renato Góes), por quem se apaixona, e Poliana (Matheus Nachtergaele), que se torna seu melhor amigo.

Aliada ao amante César, Maria de Fátima tenta dar o golpe do baú em Afonso (Humberto Carrão), filho caçula da ricaça Odete Roitman (Debora Bloch) — vilã muito usada para representar uma elite preconceituosa brasileira. O moço é namorado da jornalista Solange Duprat (Alice Wegmann), que acolhe a filha de Raquel quando esta chegou ao Rio. Odete também é mãe de Heleninha (Paolla Oliveira), artista plástica frágil e insegura, que sofre com o alcoolismo. A rica executiva manipula a vida dos filhos e trata mal os empregados, além de se achar superior a todos.

Obcecada por fazer parte da família Roitman, Maria de Fátima aceita fazer um acordo cruel com Odete. A vilã pede que a jovem separe Raquel de Ivan, prometendo fazer seu filho casar-se com ela. A inescrupulosa mulher quer o protagonista disponível para se casar com sua filha Heleninha.

Após ser humilhada pela filha e por Odete Roitman, Raquel promete virar o jogo e mostrar que pode ficar rica com trabalho honesto. Após uma passagem de tempo, a protagonista muda de vida e faz sucesso no Rio de Janeiro com sua empresa de comidas.

Qual é o elenco de 'Vale Tudo'?

Taís Araujo, Bella Campos, Renato Góes, Cauã Reymond, Débora Bloch, Paolla Oliveira, Alexandre Nero e Humberto Carrão formam o elenco principal de "Vale Tudo". Júlio Andrade, Antonio Pitanga, Pedro Waddington, Malu Galli, Luis Salem, Maeve Jinkings, Lorena Lima, Rhaisa Batista, Fátima Patrício, Luis Lobianco, Carolina Dieckman, Miguel Moro, Luís Melo, Edvana Carvalho, Ramille, Matheus Nachtergaele, Karine Teles, Belize Pombal, Leandro Firmino, Breno Ferreira, Jessica Marques, Ingrid Gaigher, Thiago Martins, Rafael Fuchs, Letícia Vieira, João Vicente de Castro, Alice Wegmann, Lucas Leto, Cacá Ottoni, Bruna Aiiso, Samuel Melo e Ricardo Teodoro também estão no elenco.

Manuela Dias escreve 'Vale Tudo' com colaboração de Aline Maia, Claudia Gomes, Márcio Haiduck, Pedro Barros e Sérgio Marques. A direção artística é de Paulo Silvestrini, direção geral de Cristiano Marques, direção de Augusto Lana, Fábio Rodrigo, Isabella Teixeira, Matheus Senra e Thomaz Cividanes.

Leia mais: Quem é quem em 'Vale Tudo'? Conheça personagens da nova novela da Globo

Qual é a música de abertura de 'Vale Tudo'?

A Globo já liberou a nova versão da abertura do remake. Assim como aconteceu na versão original, a abertura da trama mostra cenas retratando o Brasil ao som de "Brasil", interpretada por Gal Costa. Ao final do vídeo, uma imagem da cantora surge na tela.

Falta MUITO POUCO pra chegada de #ValeTudo, mas a gente não aguentou esperar! Vamos dar de presente pra vocês a abertura antes da estreia!



E sério? tá LINDA e EMOCIONANTE! desse novelão! Na próxima segunda, tem #ValeTudo na tela da Glô!? pic.twitter.com/dbCgI4MNY7 ? TV Globo (@tvglobo) March 26, 2025

Odete Roitman morre no remake?

Na versão original, Leila (Cassia Kis) foi quem matou Odete Roitman — por engano — em cena exibida em plena véspera de Natal de 1988. A assassina pensou que estava matando Fátima (Glória Pires). Ela entrou na sala desabaladamente e disparou três tiros contra a pessoa atrás da porta de vidro, sem ao menos identificá-la. Ela pensava que quem estava ali com seu marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria), era a amante dele, Fátima. Segundo Aguinaldo Silva, a escolha de Leila como a assassina foi uma decisão tomada de última hora.

Leila (Cássia Kiss) mata Odete Roitman (Beatriz Segall) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Odete vai morrer na nova versão de "Vale Tudo"? A resposta é: sim! No entanto, por outras mãos. Em conversa com Splash, a autora Manuela Dias contou que já tem em mente quem deve matar a vilã em 2025, mas guarda a informação como segredo a sete chaves. Debora Bloch é quem vai interpretar a nova Odete Roitman.

Olha, obviamente não falarei nem sobre tortura o que passa na minha cabeça, mas um fato é que Odete Roitman vai morrer. Ela poderia não morrer? Poderia. Todo mundo me pergunta: 'Quem vai matar Odete?' Eu falei assim: 'Cara, será que eles não pensam que eu poderia deixá-la viva?' Mas eu não vou. Eu vou ter o prazer de matar Odete Roitman. Ela morrerá. Acredito que por outras mãos. Existe um nome na minha cabeça. São 174 capítulos para vocês descobrirem quem vai matar Odete Roitman. Manuela Dias, autora do remake de 'Vale Tudo'

Mais representatividade

Exibida em 1988, a novela "Vale Tudo" tinha apenas dois atores negros no elenco. Fernando Almeida, como o "pivete" Gildo, e Zeni Pereira, como a empregada doméstica Zezé. Nova versão tem, ao menos, 15 atores negros, incluindo em papeis protagônicos como Taís Araujo e Bella Campos.

Na nova versão, Gildo é um dos personagens que sofrem alterações para se adequar aos dias de hoje. Personagem será uma mulher interpretada pela atriz Leticia Vieira. "Era um personagem muito louco na primeira versão, porque a Raquel ajuda ele a se hospedar na casa do Bartolomeu e ele rouba dentro da casa. Ele rouba Raquel, ela o coloca dentro da casa e ele rouba de novo. É muito louco. Isso não vai acontecer aqui. Ela até rouba a primeira vez, mas aprende mais rápido", conta Manuela Dias, autora do remake, a Splash.

Já Zezé é uma personagem que não estará no remake da novela. "Ela fazia jantar de sábado à noite, às 10 da noite, [alguém gritava] 'Zézé frita um ovo'. Era assim. É um personagem que não existe na minha versão", completa Manuela

Capítulos liberados no Globoplay

Os seis primeiros episódios de "Vale Tudo" ficarão disponíveis no Globoplay para não assinantes. Após a exibição de cada um na TV aberta, entre 31 de março e capítulo na Globo, no dia 31 de março e 4 de abril, eles serão colocados na plataforma de streaming para qualquer pessoa.

Aldeíde (Karine Telles) e Poliana (Matheus Nachtergaele) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Cidade cenográfica luxuosa

"Vale Tudo" conta com uma cidade cenográfica de 7.800 m². Construído nos Estúdios Globo, o espaço representa as zonas sul e norte do Rio de Janeiro, com os cenários que compõem, respectivamente, a Tomorrow, uma das principais agências de conteúdo do país, sob comando de Renato Felipelli (João Vicente de Castro), e o núcleo de Vila Isabel, onde vivem Consuelo (Belize Pombal) e Aldeíde (Karine Telles), e onde tem o bar do Poliana (Matheus Nachtergaele), e o prédio do Rubinho (Júlio Andrade).

Com uma estética mais colorida e popular, o bairro de Vila Isabel retratado na novela vai celebrar o Brasil em sua essência. "Ali, criamos um universo rico e vibrante que reflete as lutas, alegrias, poesia e música que fazem parte da identidade do bairro", diz Carolina Pierazzo, produtora de arte da novela.

Já a Tomorrow foi pensada em uma estética industrial. A ideia reflete o ritmo intenso do mundo da produção de conteúdo e terá dois pátios, além de árvores dentro da sua construção.