'Vigilantes': Tudo que sabemos sobre o novo anime de 'My Hero Academia'

O anime "My Hero Academia: Vigilantes", o maior spin-off da franquia de heróis criada por Kohei Horikoshi, estreia na próxima segunda-feira, dia 7 de abril. Aqui, Splash vai te apresentar a história, os personagens e tudo o que você precisa saber sobre este novo anime.

Qual é a história?

"Vigilantes" é uma prequela de "My Hero Academia", se passando anos antes dos eventos que levaram Midoriya a se matricular na U.A, a escola de heróis. O protagonista da vez é Koichi Haimawari, um rapaz comum que tem um poder bobo de "deslizar" por superfícies. Com um forte senso de justiça, Koichi decide atuar como um herói, mesmo que não tenha licença para isso.

No mundo de "My Hero Academia" os heróis precisam participar de provas e estágios com o intuito de conseguir uma licença, mas em "Vigilantes" vamos acompanhar justamente heróis que agem na ilegalidade. A decisão de atuar como herói do submundo acontece após ele e a jovem Kazuho Haneyama (uma dançarina de rua) serem atacados por bandidos. Os dois são salvos por um Vigilante, o herói Knuckleduster, e aí Koichi acaba sendo convocado para formar um grupo.

Quem são os personagens principais?

Assim como em "My Hero Academia", aqui acompanhamos um grupo de três personagens. O trio principal é formado por Koichi, que agora assume o nome de The Crawler; a heroína Pop Step, cujo poder é controlar abelhas; e também o já citado Knuckleduster, que tem o dom de perceber o mundo ao seu redor como se fosse em câmera lenta.

Anime 'My Hero Academia: Vigilantes' Imagem: Reprodução/Bones

Teremos personagens de "My Hero Academia" aparecendo no novo anime?

Como a história se passa no mesmo mundo do anime original, "Vigilantes" terá muitas participações especiais. Entre os destaques óbvios temos a dupla Endeavor e All Might, que vive uma eterna briga para ver quem será o herói número 1 do Japão, além de outros heróis menores, como o Present Mic e a Midnight.

Entretanto, um personagem que terá uma importância para a trama de "Vigilantes" é o professor Aizawa. O herói de alcunha Eraser Head atua bem próximo dos heróis ilegais, embora ele mesmo tenha uma licença para agir. E a história se passa um ano antes de ele se tornar professor na U.A., ou seja, é uma das raras vezes que veremos Aizawa em ação.

Qual o envolvimento de Kohei Horikoshi?

Esta série foi criada por Hideyuki Furuhashi, que cuida do roteiro, e Betten Court, responsável pela arte. A obra é baseada no original de Kohei Horikoshi, que não tem uma participação tão próxima.

O mangá passou por duas revistas diferentes. "Vigilantes" começou a ser publicada na Shonen Jump GIGA, uma revista paralela da mesma editora do mangá original, e depois foi publicada na Shonen Jump+, a versão digital.

Anime 'My Hero Academia: Vigilantes' Imagem: Reprodução/Bones

Qual estúdio está adaptando o anime?

O estúdio responsável por "My Hero Academia: Vigilantes" é o Bones, o mesmo de "My Hero Academia". Isso dá algumas garantias aos fãs de que o universo da obra original de Kohei Horikoshi será respeitado.

A equipe de produção também apresentou nomes de bastante qualidade. A direção é assinada por Kenichi Suzuki, conhecido por ter trabalhado em "JoJo's Bizarre Adventure" e "Mobile Suit Gundam: Silver Phantom", e a composição do anime é de Yosuke Kuroda, de "BASTARD!! -Heavy Metal, Dark Fantasy-" e do anime original de "My Hero Academia".

Quais atores de voz farão os personagens principais?

Muitos atores de voz conhecidos estarão nos papéis principais de "Vigilantes". Confira o trio principal:

Koichi Haimawari: dublado por Shuichiro Umeda (o Akira Tendo de "Zom 100: Bucket List of the Dead")

dublado por Shuichiro Umeda (o Akira Tendo de "Zom 100: Bucket List of the Dead") Kazuho Haneyama: dublada por Ikumi Hasegawa (a Rishe de "7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life")

dublada por Ikumi Hasegawa (a Rishe de "7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life") Iwao Oguro: dublado por Yasuhiro Mamiya (o Boiled de "Sakamoto Days")

Além deles, os personagens já conhecidos da série original continuam com seus dubladores originais, como o Kenta Miyake (Avdol de "Jojo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders") fazendo o All Might e Jinichi Suwabe (Sukuna de "Jujutsu Kaisen") como Eraser Head.

Onde ver?

'My Hero Academia: Vigilantes' estreia dia 7 de abril na Crunchyroll, com legendas em português. Futuramente o anime ganhará também uma dublagem no nosso idioma. O mangá é publicado no Brasil pela editora JBC.