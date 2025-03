Simaria e Simone Mendes curtem juntas aniversário de 1 ano da sobrinha

As irmãs Simaria, 42, e Simone Mendes, 40, estiveram juntas em um evento familiar na tarde de ontem.

O que aconteceu

As duas se encontraram no aniversário de um ano da sobrinha, Lara, filha do irmão delas, Caio Mendes. Nas redes sociais, circulam vários vídeos das irmãs interagindo na festa, em clima de leveza e descontração.

Simone e Simaria formaram por dez anos uma dupla sertaneja de muito sucesso. Elas decidiram, porém, colocar fim no projeto conjunto em 2022, em meio a rumores de desavenças pessoais e artísticas.

Recentemente, Simone revelou que a relação com a irmã melhorou após a separação profissional. "Melhor coisa da vida é ter a minha irmã como minha irmã, como vida, como parceira de família, vamos viajar juntas... Que saudade que eu tinha de viver esses momentos juntas!", contou ela à apresentadora Ana Maria Braga, 75, ao participar na última sexta-feira do programa Mais Você (Globo).