Reviravolta? Votação de enquete surpreende ao apontar próximo eliminado

Diego Hypolito, Vilma e Vinícius disputam o 11º Paredão do BBB 25 (Globo). Saiba quem pode ser eliminado de acordo com a enquete UOL:

O que aconteceu

Na mais recente parcial da enquete, realizada às 6h de hoje, o baiano despontava como próximo eliminado. Vinícius somava 58,26% das intenções de voto.

Logo em seguida estava Vilma. A estudante de Nutrição recebeu 39,41% dos votos.

Por fim, Diego Hypolito seguia quase sem votos. O ginasta está com apenas 2,33% dos votos para ser eliminado.

