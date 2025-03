Renata volta atrás e pede que não usem 'velha sonsa' como argumento

Renata, 33, ficou em dúvida se realmente Vinícius, 28, chamou Vilma, 68, de "velha sonsa" no BBB 25.

O que aconteceu

Após Vilma acusar durante o programa ao vivo Vinícius de chamá-la de "velha sonsa", Renata demonstrou insegurança. A informação foi passada para a bailarina quando ela estava na Vitrine do Seu Fifi.

Diante da eliminação de Eva, a cearense começou a se questionar se realmente poderia confiar em tudo o que ouviu na dinâmica externa. "Será se esse negócio da velha sonsa ele não falou exatamente essa palavra? Não sei... Quem me disse não foi uma pessoa qualquer. Ela não me mostrou vídeo, ela só falou. Esse eu não vi vídeo, o da Delma eu vi", refletiu.

Algum tempo depois, Vilma reclamou que Vinícius nem mesmo foi questioná-la sobre em que momento ele teria a chamado desta forma. "Ele falou só assim: 'Isso é mentira'. Só isso. Ele podia vir saber, né? Onde foi isso? Quem contou? Foi aqui dentro de casa?", disparou.

Renata pediu que Vilma, nem nenhuma outra pessoa, continuasse usando esse argumento, pois não tinha mais certeza se era real. "Nem fala mais, Dona Vilma, que agora eu tô duvidando de tudo!".

