Renata analisa eliminação de Eva: 'Estava confiante que ela ia voltar'

Conversando com Maike na área externa do BBB 25 (Globo), Renata confessou que não esperava a eliminação de Eva no 11º Paredão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A sister lamentou com o amigo. "Eu vacilei. Estava tão confiante que a Eva ia voltar, que eu deixei ela botar todas as roupas pretas na mala, agora não tenho mais."

Todo Sincerão eu vou estar com a mesma roupa. Renata

Maike lembrou a amiga que serão poucos Sincerão até o final do BBB. "Dá tempo para o pessoal esquecer".

Renata voltou a questionar se continuará no programa mais tempo. "Primeiro eu tenho que estar aqui, né? Espero que o Brasil queira que eu esteja".

