Renata pode ser 1ª favorita a perder por culpa da torcida, diz ex-BBB

Renata é uma das favoritas do BBB 25, e tem sido uma das participantes mais comentadas nas últimas semanas. A forte presença da bailarina no reality e a sua torcida nas redes sociais foi um dos temas do Central Splash desta segunda-feira (31), que recebeu Marcus Vinicius, da edição passada, como comentarista.

Marcus acredita que a torcida de Renata tem tentado defender ela de forma muito insistente em situações que não há necessidade. Um dos casos é o embate contra Vinicius, em que os fãs das bailarinas estão tentando convencer as redes sociais que ele a ofendeu.

A torcida dela está pesando demais aqui fora e a gente acaba criando ranço da pessoa. A Renata foi muito bem para lá, foi muito bacana, mas agora nesse final a galera está muito em cima e está ficando feio

Marcus Vinicius

Às vezes a torcida faz as pessoas pegarem ranço. Às vezes o participante não fez nada demais, mas o participante ali tem uma torcida tão insuportável que o povo começa a pegar ranço

Dantinhas

O ex-BBB diz que Renata caiu em uma fake news quando esteve na Vitrine do Seu Fifi, quando algumas pessoas falaram para ela sobre esta suposta ofensa dita por Vinicius. Marcus acredita que isso prejudicou o jogo dela e pode, inclusive, te tirar do pódio de finalistas.

Eu gosto muito da Renata, mas eu queria que ela perdesse só pela torcida chata (…) É aquela velha história, né? O fã clube que prejudica

Marcus Vinicius

