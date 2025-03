Renata no BBB 25: 'Pode ser que o público nem me queira aqui também'

Renata analisou a eliminação de Eva em conversa com Maike na tarde de hoje no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A sister tentou entender o motivo da saída da dupla. "Nunca achei que ela não se posicionou. Não vai ter como saber, só quando sair. Enquanto isso, vou ter que fazer meu papel aqui."

Maike, que também já teve sua dupla eliminada, a consolou. "Bem vinda aos desquitados. É ruim, mas o jogo continua."

Renata se perguntou se o público não quer sua eliminação. "Pode ser que o público nem me queira aqui também, só porque não fui para o Paredão."

Maike tentou animá-la. "Mas, você foi pro Paredão."

Renata reforçou. "Mas, eu não fui ainda depois. Depois que eu voltei."

