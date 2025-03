Quem é Milly Alcock? James Gunn compartiha foto da nova 'Supergirl'

Milly Alcock, atriz australiana conhecida por seu papel como Rhaenyra Targaryen jovem em "House of the Dragon", foi escalada para interpretar a Supergirl no filme "Supergirl: Woman of Tomorrow" ("Supergirl: A Mulher do Amanhã").

A produção tem estreia prevista para 2026. O diretor de cinema e CEO da DC Studios, James Gunn, compartilhou uma nova imagem de Alcock nos bastidores do filme.

Hoje nós celebramos "Supergirl" e suas muitas encarnações. Mal posso esperar para vocês conhecerem a nova versão, interpretada pela indomável Milly Alcock, em junho de 2026.

James Gunn

A direção será de Craig Gillespie, de "Cruella" (2021). A produção é baseada na história em quadrinhos de Tom King e Bilquis Evely.

A trama acompanhará a heroína em uma jornada pelo espaço ao lado de Ruthye Marie Knoll, interpretada por Eve Ridley, em busca do assassino do pai da jovem. O elenco também inclui Matthias Schoenaerts como o vilão Krem e Jason Momoa no papel de Lobo.

James Gunn ressaltou que o filme explorará um lado mais sombrio da "Supergirl". Ideia é contrastar sua experiência de vida com a do Superman.