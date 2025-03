Público decidiu? Enquete UOL tem participante à beira de deixar o BBB 25

O 12º paredão do "Big Brother Brasil" tem sido marcado pela disputa entre Vilma e Vinicius. Embora Diego Hypolito também esteja na berlinda, ele não aparece como um dos principais alvos do público.

O que diz a enquete do UOL

Vilma é a principal candidata a deixar o reality. A estudante de nutrição manteve uma votação estável ao longo das últimas horas e lidera com folga, acumulando 55,8% dos votos em um levantamento realizado às 18h20.

Seu principal adversário na disputa é Vinicius, a quem ela mesma indicou ao paredão. O baiano chegou a liderar a votação no início do dia, mas perdeu força ao longo do tempo e, agora, registra 42,22% dos votos.

Enquanto isso, Diego Hypolito praticamente não corre risco de eliminação. Ele soma apenas 1,97% dos votos.

O resultado será anunciado amanhã. O "Big Brother Brasil" vai ao ar logo após a exibição da novela "Vale Tudo" na programação da Globo.

BBB 25 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Resultado parcial Total de 484822 votos 1,97% Diego Hypolito 55,19% Vilma 42,83% Vinicius

