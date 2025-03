Meryl Streep pode interpretar Aslan na adaptação de 'As Crônicas de Nárnia'

Meryl Streep, 75, pode ser confirmada em breve no elenco da nova adaptação cinematográfica de "As Crônicas de Nárnia".

O que aconteceu

A atriz é cotada para interpretar o papel de Aslan no longa que Greta Gerwig, 41, desenvolve para a Netflix. De acordo com o portal NexusPointNews, Meryl já recebeu o convite da produção e está negociando com a plataforma os termos de sua participação.

Charli XCX, 32, também teria sido convidada para estrelar a obra. Se aceitar, ela deve ficar com o papel de Jadis, a Feiticeira Branca, vivido por Tilda Swinton, 64, no longa lançado em 2005.

O novo "As Crônicas de Nárnia" será baseado no livro "O Sobrinho do Mago", nunca antes adaptado para o audiovisual. O título foi lançado em 1955 e conta a história da criação do mundo de Nárnia.