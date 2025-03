Mariano e Jakelyne Oliveira vão se casar em cerimônia ecumênica

Mariano, 38, e Jakelyne Oliveira, 32, irão se casar em cerimônia ecumênica.

O que aconteceu

O casal fez essa escolha porque os dois são de religiões diferentes. Jakelyne é evangélica e Mariano, católico.

Nas redes sociais, eles explicaram que irão se casar nas duas religiões. "Vamos casar nos dois, vai ser uma cerimônia ecumênica", disse o noivo. "A gente falou com o padre e ele disse que vamos ser abençoados três vezes: civil, católica e evangélica. Ele tem a religião dele, eu tenho a minha, mas o principal é Deus. Eu espero que sirva para as pessoas que nos sigam que não tem essa rivalidade entre religiões", completou Jakelyne.

A influenciadora falou que a decisão é um sinal de respeito e amor. "É saber respeitar a decisão, a religião do outro, tudo. O amor está muito ligado ao respeito."

O casamento vai acontecer no dia 15 de abril, no interior de São Paulo. Eles estão juntos desde que se conheceram no reality show A Fazenda.