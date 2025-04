Maike e Diego Hypolito tretam ao vivo no BBB 25: 'Tá mentindo agora'

Durante o Sincerão de hoje no BBB 25 (Globo), Maike e Diego Hypolito protagonizaram uma discussão.

O que aconteceu

Na sua vez de participar, Diego apontou Maike e apontou que, no começo do programa, o brother falou sobre sua ansiedade. Maike se exaltou e desmentiu o ginasta. "Foi a minha dupla. Minha dupla. Você tá mentindo. A Dani sabe disso, você tá falando do que não sabe."

Eu fui com o Gabriel pedir desculpas para você . Maike

João Gabriel se meteu na discussão e defendeu Maike. "Você tá mentindo de novo, mais uma vez. Ele defendeu você, ele falou pro Gabriel não falar isso."

Diego apontou que Maike o chamou de mentiroso e ele retrucou. "De mentiroso é uma coisa. Você tá mentindo agora!"

Logo depois, Maike também se envolveu em uma discussão acalorada com Vinícius.

