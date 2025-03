Lollapalooza abre caminho para Ca7riel & Paco Amoroso dominarem POP global

Uma coisa é certa: se você quer ser legal e relevante no POP global, tem que ser amigo de Ca7riel & Paco Amoroso!

Que show! Sabe por quê?

Os "pibes" são geniais, irônicos, cantam muito e têm vozes fora do padrão. São gatos de um jeito torto, tocam com maestria, brilham no rap, possuem um apuro estético que poucos alcançam e lideram uma banda (gangue) sensacional! O baterista e o percussionista são incríveis, com uma base latina explosiva (inclusive com pitadas de percussão brasileira). Já possuem vários mini-hits e pelo menos dois ou três hits que furaram a bolha. Circularam pelo backstage do Lolla Brasil em grupo, assistiram a shows, curtiram e tiraram onda... 4 x 1 pra eles!

Se você é indie, descolado e curte sons modernos, aproveite para mergulhar no som de Ca7riel & Paco Amoroso nos próximos seis meses, no máximo. Pois eles estão se tornando o gigante do pop global de agora!