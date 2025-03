Lei Larissa Manoela: veja famosos que brigaram com os pais por dinheiro

A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto de lei inspirado em Larissa Manoela para caracterizar o que são consideradas "condutas abusivas" por parte dos pais em relação ao dinheiro dos filhos. O texto agora será enviado ao Senado e, se for aprovado pela Casa, seguirá para sanção presidencial.

O que aconteceu

Projeto de lei foi inspirado no dilema vivido por Larissa Manoela que foi à Justiça contra os próprios pais. Em 2023, a atriz expôs publicamente as desavenças com os genitores, que foram motivadas por questões financeiras, mais precisamente pela forma como seu pai e sua mãe administraram suas finanças —ela ficou milionária quando era menor de idade e os pais administravam seu patrimônio.

Larissa Manoela disse que chegou a abrir mão de um patrimônio de R$ 18 milhões. A atriz, no entanto, não foi a única famosa a brigar ou romper com os pais por causa de dinheiro.

Britney Spears

Fãs de Britney Spears lançaram a campanha #FreeBritney antes de fim de tutela Imagem: Chris Pizzello/Invision/AP

Jamie Spears, pai de Britney, teve a tutela da cantora por mais de 13 anos. Era ele quem dava a palavra final em várias decisões da vida da artista como, por exemplo, se ela se casaria ou não. O arranjo legal começou devido às preocupações com a saúde mental de Britney, que foi hospitalizada duas vezes em 2008 na ala psiquiátrica de um hospital.

Desde então, o pai de Britney e um advogado assumiram o controle de seus assuntos pessoais e comerciais. A cantora tentou remover o pai da posição de seu tutor em 2020, mas um juiz negou. Fãs da artista chegaram a fazer um movimento chamado "Free Britney" pelo fim da tutoria, o que se concretizou em 2021. Em 2024, ela e Jamie chegaram a um acordo, mas os detalhes não foram divulgados.

Macaulay Culkin

Macaulay Culkin em "Esqueceram de Mim" (1990) e hoje em dia Imagem: Montagem UOL/Fotos IMDb e Getty Images

O astro do filme "Esqueceram de Mim" começou a a atuar aos 4 anos, mas deixou a carreira de ator aos 14 anos. Segundo divulgado pelo jornal Los Angeles Times em 1995, Macaulay Culkin foi obrigado a gravar oito filmes em cinco anos pelo pai, o ator e empresário Christopher Culkin.

O relato do LA Times também detalhou que a família passou por uma batalha judicial na disputa pela fortuna do então ator. A mãe, Patricia Brentrup, se separou de Christopher na época. Macaulay ganhou na Justiça o direito de não ceder o dinheiro conquistado em seus trabalhos aos pais.

Meu pai era um homem abusivo. Eu pedia uma folga e ele continuava assinando contratos para mais filmes. Meu pai tinha uma cama gigante, uma televisão enorme, e me fazia dormir com meu irmão no sofá.

Macaulay Culkin em entrevista à revista Times

Jennette McCurdy

Jennette McCurdy falou sobre os abusos da mãe no livro Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu Imagem: Reprodução/Divulgação

Jennette McCurdy, famosa por interpretar Sam em "iCarly", escreveu um livro sobre os abusos que sofreu da mãe. Em "Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu", ela conta que só entrou na indústria do entretenimento porque a mãe queria: "Minha mãe sempre sonhou em ser uma atriz famosa e ficou obcecada em me fazer uma estrela, mesmo eu sendo extremamente tímida".

Ela conta que a mãe a incentivou a desenvolver transtornos alimentares e não saia de perto dela nem na hora do banho. A mãe de Jennette morreu de câncer em 2013, e desde então ela tem feito terapia para lidar com o abuso.

Foi apenas a distância dela que me permitiu ficar saudável. Eu não sabia como encontrar minha identidade sem minha mãe. E eu não vou mentir, foi muito difícil chegar aqui. Mas, agora, estou em um lugar na minha vida que nunca pensei que fosse possível. Eu finalmente me sinto livre.

Jennette McCurdy em entrevista à People

Jackson 5

Os irmãos Jackson Five em foto para a gravadora Motown, em 1960 Imagem: Reuters

Composto pelos irmãos Michael Jackson, Jermaine, Marlon, Tito e Jack, o grupo fez sucesso na década de 1960. Quem o empresariava era Joseph "Joe" Jackson. Considerado abusivo, o empresário ficou conhecido por ser bastante rigoroso com os filhos pequenos, além de ter sido acusado de maltratá-los.

Estou contente de ter sido duro, porque vejam o que eu realizei. Criei filhos que todo mundo ama em todo o mundo.

Joe, em 2013, durante entrevista à CNN em 2013.

Drew Barrymore

Drew Barrymore se emancipou aos 14 anos Imagem: Reprodução/Instagram

Drew Barrymore começou a trabalhar aos 11 meses de idade, e ganhou projeção internacional ao protagonizar "E.T." aos sete anos. Desde então, tem uma relação conturbada com a mãe, que controlava sua carreira, incentivava seus vícios e até tentava roubar seus namorados.

Ela começou a beber aos 9 anos, fumar maconha aos 10 e cheirar cocaína aos 12. Assim, aos 13, já tinha encarado a reabilitação duas vezes e só começou a mudar de vida após conseguir a emancipação, aos 14.

Minha mãe não me deixava comer doce. Studio 54 (antiga discoteca de Nova York), maconha e álcool, tudo bem, mas não toque nesse doce.

Drew Barrymore no podcast Drew's News

Selena Gomez

Selena Gomez ficou famosa após participar de produções da Disney Imagem: Reprodução/Instagram

O caso da ex-estrela da Disney é um pouco diferente dos anteriores. Ela não teve uma briga pública com a mãe, Mandy Teefey, e o padrasto. Eles empresariavam a artista, que os demitiu em 2014.

Em uma entrevista para a Suggest, em 2018, Mandy relembrou o momento. "Nunca esperávamos administrar [Selena] toda a sua vida. Perdemos tempo com a família porque a única vez que a víamos, conversávamos sobre negócios. Não era mais divertido para nenhum de nós, como era quando ela era mais jovem e tínhamos que estar com ela porque ela era menor de idade."

Beyoncé

Beyoncé é uma das artistas mais rentáveis da atualidade Imagem: Kevin Mazur/WireImage/Getty Images

Sucesso mundial, Beyoncé teve apenas uma ruptura profissional com os pais —assim como Selena Gomez. A cantora foi empresariada pelo pai, Mathew Knowles, por muitos anos até que decidiu demiti-lo em 2011. Em entrevista à CNN, ela esclareceu o que houve.

Eu só me separei de meu pai em um nível profissional. Ele é meu pai pela vida, e eu o amo muito. Sou grata a tudo que ele me ensinou.

Beyoncé em entrevista à CNN

Bruna Marquezine

Bruna Marquezine retirou a mãe da função de empresária ao atingir a maioridade Imagem: Reprodução/Internet

Assim como Selena Gomez e Beyoncé, Bruna só cortou as relações profissionais com a mãe. Em entrevista ao Quem Pode, Pod, a atriz conta que passou a querer arriscar mais em sua vida profissional, enquanto sua mãe queria garantir a segurança financeira. Ela também explicou que as duas brigavam quando a mãe atuava como sua empresária.

A gente brigava, se ofendia, se feria. Era muito difícil para ela, imagina, eu com 18 ou 19 anos falar: 'eu não vou fechar tal contrato' ou 'eu não vou fazer tal campanha', porque isso não tem a ver comigo, porque isso não tem a ver com o que eu quero para o meu futuro'.

Bruna Marquezine

Jojo Todynho

Jojo Todynho Imagem: Reprodução/Instagram

A cantora entrou na Justiça para retirar o nome da mãe biológica da certidão de nascimento para que sua herança não seja deixada para ela no caso de uma morte. "Minha mãe é quem me criou. Minha avó, minha tia, minha mãe Maria Helena. A minha mãe pagava R$ 120 de pensão e falava na época que isso era esmola, e que bebia isso de cerveja", explicou a funkeira.

Entenda o projeto de lei

Punir a gestão indiscriminada de bens de crianças e adolescentes por seus responsáveis. Criado pelo deputado Silvye Alves (União-GO), o projeto de lei 3914/23 foi inspirado na denúncia de Larissa Manoela sobre os pais em 2023. Se aprovado pelo Senado e sancionado, será acrescentado à Lei nº 8.069 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) como artigo 244-C.

Permitir que filhos possam pedir prestação de contas. O projeto busca amparar a denúncia de injustiças patrimoniais de crianças e jovens com atividade remunerada. Para isso, até dois anos após a maioridade, os jovens poderão pedir prestação de contas aos pais e responsáveis.

Fazer com que pais possam responder pelos prejuízos causados. Se a lei entrar em vigor, o Ministério Público ou o próprio jovem poderá comunicar à Justiça qualquer tipo de má administração que comprometa seu patrimônio. Se a denúncia for pertinente, os pais podem ir a julgamento.

Projeto de lei aguarda votação no Senado. Se aprovada sem alterações, seguirá para sanção ou veto do presidente da República, para, assim, entrar ou não em vigor.