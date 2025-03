Kanye West diz que se arrepende de ter engravidado Kim Kardashian

Kanye West, 47, diz que se arrepende de ter engravidado a ex-mulher, Kim Kardashian, 44.

O que aconteceu

O músico foi casado com a socialite entre 2014 e 2022. Eles tiveram quatro filhos: North, 11, Saint, 9, Chicago, 7, e Psalm, 5. O rapper expôs seu arrependimento em uma entrevista ao canal do DJ Akademiks no YouTube.

Para o cantor, ter engravidado Kim não foi coisa de Deus. "Isso é culpa minha. Eu já não queria ter filhos com essa pessoa logo após os dois primeiros meses com ela, mas não era o projeto de Deus."

Em seguida, ele fez uma referência à disputa entre ele e a ex pela guarda das crianças. "Eu não tenho a propriedade do nome e da imagem, nem pelo menos 50%, dos meus filhos. Então, como pode ser guarda compartilhada?"

Kanye West finalizou alfinetando a socialite. "Meus filhos são celebridades, e eu não tenho voz. Então, essa mulher branca e essa família branca têm o controle desses filhos negros altamente influentes, que são metade filhos de Ye."

O artista deu uma entrevista de pouco mais de uma hora em pé. Ele estava vestido com uma túnica e um capuz, ambos na cor preta, muito semelhantes ao traje típico do grupo racista americano Ku Klux Klan. O rapper afirmou que mandou fazer a roupa sob medida junto com uma branca idêntica.

Antes disso, ao recepcionar o entrevistador, ele vestia uma camiseta desenhada pelo rapper Sean "Diddy" Combs e um medalhão de suástica. O acessório foi usado por ele anteriormente em um vídeo com o supremacista branco Nick Fuentes.