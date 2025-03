Tumor dificulta locomoção de Julio Iglesias: 'Ótimo da cintura para cima'

O cantor Julio Iglesias, 81, está enfrentando dificuldades de locomoção, afirmou o amigo Carlos Herrera em um programa de rádio espanhol, publicou o jornal argentino La Nación. Julio tem um tumor benigno que afeta a coluna.

O que aconteceu

Saúde de Julio preocupa desde o diagnóstico de osteoblastoma, um tumor benigno que afeta a coluna vertebral: "Ele está bem, mas não é o acidente", disse o jornalista Carlos Herrera, amigo próximo de Iglesias, no programa de rádio espanhol Poniendo las Calles, da Cope. Carlos negou rumores que diziam que a dor de Iglesias era provocada por acidente ocorrido na juventude.

Carlos afirmou que as dificuldades de saúde que Iglesias vêm enfrantando são decorrentes do osteoblastoma, que também afeta os ossos: "O problema está na coluna e isso fez com que ela tivesse muitas deficiências", disse, conforme reportagem do La Nación publicada hoje.

Devido aos 81 anos de Iglesias e ao tumor causar um "desgaste progressivo", o quadro do cantor se agrava. Segundo Herrera, o próprio Iglesias disse que "ele está ótimo da cintura para cima" e que a parte mais afetada do corpo é a metade inferior: "Da cintura para baixo ele tem 500 anos", afirmou Herrera.

Por causa da condição, Iglesias está com grande dificuldade para realizar atividades cotidianas como caminhar e recorre frequentemente a fisioterapeutas: "[Mas ele] está progredindo", afirmou Herrera, sobre a recuperação do amigo.

Nem o cantor nem os filhos se manifestaram sobre o assunto até o momento. Em outubro de 2024, o cantor emitiu um comunicado negando sua aposentadoria dos palcos: "Nos últimos anos, me mataram várias vezes. Disseram que tenho Alzheimer, disseram tudo, e hoje foram além. Um jornalista, não sei onde, diz que um amigo lhe disse que não posso e não quero mais cantar. É incrível o mal que um mau jornalista pode fazer. (...) No dia em que me aposentar, anunciarei pessoalmente com pesar, mas com dignidade".

O último post na conta oficial de Julio Iglesias no Instagram é de mais de um ano: 7 de março de 2024. Nela, ele relembrou a participação no filme "Férias em Roma", ao lado de Audrey Hepburn.

Quase um ano antes, em maio de 2023, Iglesias desabafou em rede social ao ficar incomodado com os rumores de que sua saúde estava muito debilitada: "Estou muito preocupado com tudo o que é causado por ter escolhido um tempinho sozinho".

De forma rude com aqueles que lançaram dúvidas sobre minha saúde, eu diria que estou tendo um transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), mas para as pessoas que realmente me amaram por tantos anos, eu gostaria de dizer que nunca tive uma mente mais clara, escrevendo minhas memórias, e agradeço de todo o coração por seu amor contínuo.