Irmão diz que Eva não era 'sombra' e avalia atitudes de gêmeo: 'Imaturo'

Cláudio, o irmão de Eva, comentou sobre a eliminação da sister hoje no Encontro com Patrícia Poeta.

O que aconteceu

Cláudio disse que já conversou com a irmã e que engajou muito na participação dela no BBB. "A família só falava dela", disse. "A gente está muito orgulhoso da trajetória dela lá dentro (...) É isso que a gente esperava dela, nada mais".

Não faltou nada. O jogo se desenvolve com um pouquinho de sorte, e ela pegou um Paredão muito difícil. Mas dentro do que ela se propôs a ser, não faltou nada. É um sentimento de tranquilidade. Aqui fora, a vida continua Cláudio

O irmão de Eva disse que a sister foi "com muita garra e foco" para o BBB — e que o seu "bom físico" ajudou bastante nas provas. "Foi uma oportunidade de ouro para ela", disse.

Para ele, a amizade de Eva e Renata é "como um casamento". "Em alguns momentos elas trocavam de papéis. Elas se complementam; não vejo Eva na sombra da Renata".

Como irmão, ele avalia que Eva e Renata podem ter ficado acanhadas quanto ao uso das informações recebidas na Vitrine. "Não dava pra confiar", disse.

Ele também comentou sobre João Pedro ter dito que Eva "se achava" e que já tinha "pego mulheres mais bonitas". "Vejo que ele é um pouco imaturo, e coloco mais pela idade mesmo. Ele tem 20 e poucos anos", disse. "Talvez insegurança, não sei qual o sentimento dele naquele momento. E acho que o álcool tirou um pouco essa linha dele (...) Não sinto raiva dele, acho que tem uma explicação essa imaturidade".

