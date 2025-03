Irmão de Renata fala sobre impacto da saída de Eva do BBB: 'Não há espaço'

Na noite de ontem, Renata, 33, foi completamente surpreendida após Eva, 31, ser eliminada com 51,35% dos votos. Para Splash, Rafael Saldanha, irmão da bailarina, comentou como a cearense deverá seguir o jogo sem sua melhor amiga.

O que aconteceu

Disputando um Paredão com Vinícius e Aline, a bailarina foi escolhida pelo público para deixar a casa. A reação de Renata após o anúncio evidenciou que a sister nem mesmo imaginou este cenário.

O irmão da cearense garantiu que toda família reagiu da mesma forma. "Realmente foi um grande baque para todos. Esperávamos que a torcida do outro quarto estivesse apostos depois da eliminação da Aline e não deixasse a guarda baixa para que mais ninguém do seu quarto saísse", afirmou para Splash.

Fora do confinamento, Eva deve ser recebida de braços abertos pela família de sua amiga. "Como torcida demos o nosso apoio e fizemos o possível. Como família, estaremos aqui para recebê-la com todo carinho que temos e a certeza de que podemos confortá-la, de que seu jogo foi bonito e de coração, sem perda de nenhum valor pessoal".

Com a eliminação, Renata começou a se questionar se tinha alguma culpa ao prejudicar Eva de alguma forma. Durante a madrugada, a bailarina pediu para que seus aliados não comentassem mais sobre a Vitrine do Seu Fifi ou usassem como argumento as informações externas que ela trouxe.

Ao avaliar esta situação, Rafael garantiu: "Para a Renata, foi um impacto muito grande. É normal para ela esse choque de perder a sua companheira, bem como de duvidar que suas ações tenham feito algo para que a Eva saísse".

O irmão de Renata ainda afirmou que o medo é uma reação normal após um choque tão grande. "Esse impacto pode causar um medo inicial de como seguir no jogo mas, pela própria dinâmica atual, não há espaço para folga ou para perder os alvos de vista".

Na visão do familiar, o grupo da bailarina seguirá com o mesmo foco. "O quarto Fantástico tem mantido a estratégia de fazerem todos passarem pelo Paredão e acredito que continuem dessa forma", concluiu.

