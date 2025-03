Ex-Fazenda chama Maya Massafera no masculino e causa revolta na web

Deborah Albuquerque, 40, foi acusada de transfobia após se referir a Maya Massafera, 44, com um pronome masculino.

O que aconteceu

A influenciadora digital comentou um post de Luiz Bacci, 41, sobre a aparência da youtuber. "Corpo escultural de Maya Massafera arranca elogios na web", legendou o apresentador da Record, no Instagram.

Deborah fez uma observação sarcástica acerca do assunto, referindo-se a Maya - que é uma mulher trans - como 'ele'. "Por que eu entrei no Instagram? [Agora] vou sonhar com 'ele'", disparou, com emojis de risos.

A transfobia implícita no comentário causou revolta em parte dos internautas. "Você causando transfobia? Chamando uma trans de 'ele'? É bem isso?", indignou-se uma seguidora de Bacci, que também se identificou como uma mulher trans. "Poxa! Sou sua fã, mas chamar uma trans de 'ele'... Deu bola fora!", apontou outra.

Deborah Albuquerque é mais conhecida por sua participação em A Fazenda 14, onde protagonizou embates marcantes contra Deolane Bezerra, 37. Ela também foi assistente de palco do extinto programa Legendários e vice-campeã da quinta temporada do Power Couple Brasil, em 2021.