Eva assiste às críticas que Renata escondeu e responde sobre romance

Eliminada ontem do BBB 25 (Globo), Eva respondeu perguntas sobre seu jogo e convivência no reality show.

O que aconteceu

A ex-BBB defendeu que jogou de forma honesta e não teria feito nada diferente.

Joguei com a minha verdade, da forma como sou Não vejo fazendo algo diferente Eva

Ela ainda disse que não acreditava que o jogo "estava ganho" quando Renata voltou da Vitrine. "Saiba que Renata ia saber filtrar as informações", disse. "Ela não se deslumbra (...) Ela voltou com vontade de jogar, sem fugir do embate. É difícil agradar".

A bailarina comentou a rivalidade com Delma. "Tinha uma relação ótima com ela quando estávamos no mesmo quarto, era muito genuíno", disse. "Gosto ainda, sou louca por ela. Mas o jogo nos levou para lados opostos. Ela falou tudo da Re, algumas palavras mais doloridas, e é natural".

Eva também disse que sua relação com Vinícius desandou por conta da briga entre Aline e Renata. "Foi desandando", "dentro do jogo, tudo o que você faz ou fala tem uma lupa. A partir do momento que ele (?) começou a mirar em mim e naquele momento foi desrespeitoso, pra mim foi para um outro lado".

A sister ainda respondeu se existia algum interesse romântico em João Pedro. "Zero", disse. "Ele deu uma brincada (...) Mas de jeito nenhum. A gente se aproximou dos meninos porque eles são divertidos (...) Tenho um carinho pelos meninos mas de amizade, de irmandade. Jamais passou pela minha cabeça, mesmo".

Ela se surpreendeu ao, em seguida, ver o brother a criticando — e ao ver que sua aliada, Renata, escondeu essa informação dela. "Que ótimo. Acho que foi uma forma de não prolongar essa história. Mas nossa...", disse. "Foram coisas da cabeça do João, totalmente aleatória. Mas fico surpresa".