Enquete UOL: Parcial mostra votação apertada e preocupa torcidas do BBB 25

No 12º paredão do "Big Brother Brasil", o público está dividido entre dois principais participantes. Vilma e Vinicius concentram a maior parte dos votos até agora, enquanto Diego Hypólito, também na berlinda, aparece com poucas chances de eliminação.

O que diz a enquete UOL

Vilma, que recebeu o maior número de votos dos colegas para formar o paredão, lidera a preferência do público para deixar o reality. De acordo com a parcial divulgada às 14h15, a mãe de Diogo Almeida acumulava 56,21% dos votos.

Vinicius, que entrou no paredão após o contragolpe de Vilma, sua principal rival, chegou a comandar a votação no começo do dia. A rejeição no entanto, diminuiu nas horas seguintes, registrando 41,8% na última atualização.

Indicado pelo líder Maike, Diego Hypólito não parece ser o foco do público. O ex-ginasta tem apenas 1,99% dos votos na parcial mais recente.

O resultado final será anunciado amanhã. O "Big Brother Brasil" vai ao ar após o término da novela "Vale Tudo" na grade da TV Globo.

Veja algumas reações das torcidas:

Acabei de ver enquete uol, ainda bem q , por enquanto, vilmoca sai! Peloamorrrr, mulher chata da gota! -- Vivi (@viivigos) March 31, 2025

Será a tem chance do Vinicius sair nesse paredão ele está com rejeição na enquete uol #BBB25 -- Paula Carmo (@paulacaarmo) March 31, 2025

Bom dia pessoal se torcida do Diego não eliminar o Vinícius,pode olhar na enquete da Uol ao favorito porque nem terceiro lugar ele está ,quem avisa amigo é pronto falei. -- Lisangela Escalante (@LisangelaEscal4) March 31, 2025

BBB 25 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Resultado parcial Total de 435027 votos 1,97% Diego Hypolito 56,64% Vilma 41,39% Vinicius Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 435027 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

