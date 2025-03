Em segredo para psicóloga, Heleninha revela maior medo em 'Vale Tudo'

No capítulo de terça-feira (1º), da novela "Vale Tudo" (Globo), Raquel acredita que Maria de Fátima foi induzida por alguém a vender a casa e ir para o Rio de Janeiro.

Ivan pede a Aldeíde para não contar ao pai a sua atual situação no novo emprego. Raquel decide ir para o Rio à procura da filha. Bartolomeu faz um jantar em comemoração à conquista de Ivan.

Renato repreende Marco Aurélio por falar mal de Heleninha. Celina orienta os empregados nos preparativos para a chegada de Heleninha.

Heleninha confessa à terapeuta que está com medo de voltar para casa. Aldeíde indica Ivan para uma vaga de gerente de vendas. César demonstra interesse em se encontrar com Maria de Fátima ao saber que ela está hospedada no Copacabana Palace. Marisa se emociona ao se despedir de Raquel.