Em entrevista no 'Bate-Papo BBB', Eva se surpreende com críticas de João Pedro

Eliminada com 51,35% da média dos votos, Eva participou da entrevista com os eliminados no Bate-Papo BBB logo após deixar o reality na noite de domingo, 30. Conduzido por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, o programa mostrou à bailarina cenas do confinamento que ela ainda não conhecia - e as reações foram de surpresa, desconfiança e emoção.

Um dos principais destaques foi a relação com João Pedro. Questionada sobre um possível interesse amoroso no brother, Eva negou: "Zero, juro, zero. João Pedro é... Ele deu uma brincada ali no momento que eu até falei: 'Eu vou te criar?'".

Na sequência, ela reagiu às críticas feitas por ele dentro da casa e se disse surpresa por saber que ele cogitava votar nela antes de Vinícius. "Fico surpresa com esse negócio com o Vinícius, porque a Festa foi ontem. Ele disse que gostava muito dele, que era uma das pessoas que mais gostava na casa, mas em nenhum momento falou sobre votar em mim."

Eva também comentou o fato de Renata não ter revelado essas falas. "Sinto que não foi na intenção de não me falar para não rolar um atrito e separar o grupo", avaliou.

Outro momento de destaque da entrevista foi quando Eva falou sobre a imunidade que recebeu de Delma em uma das formações de Paredão. Ao rever o episódio, ela questionou se a decisão teria sido realmente por afinidade ou estratégia de jogo. "Mas será que ela me salvou do Paredão realmente? Ou foi uma estratégia? A gente também fica se perguntando isso, entendeu?"

Eva também falou sobre sua aliança com Renata, com quem formou uma das duplas mais sólidas do programa. Segundo ela, mesmo com a competição entre as duas, a conexão construída no confinamento foi suficiente para que ambas se sentissem fortalecidas.

Eva destacou que, em um ambiente com 24 pessoas desconhecidas, a relação com Renata se diferenciava por vir de uma história de vida em comum. Para a bailarina, esse vínculo incomodou outros participantes. "A gente se basta", resumiu.

Durante o bate-papo, Eva também assistiu a uma mensagem gravada pela mãe, Gerusa Pacheco. A bailarina se emocionou com as palavras de apoio: "Você foi impecável, foi realmente uma menina muito forte e com uma cabeça muito boa. É muito inteligente emocionalmente e teve uma postura muito correta, a gente sabe disso", disse a mãe.

Por fim, Eva comentou o episódio da "pomba suja", um dos conflitos que marcaram sua passagem pelo programa. "Talvez a gente deu muita importância a isso. Mas, dentro do jogo, tudo se torna muito grande. Às vezes, uma fala, uma atitude, já é alguma coisa. Tudo é muito intenso", concluiu.