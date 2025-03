Eliminada, Eva faz balanço do BBB 25: Experiência mais maluca da minha vida

Eva, 31, foi recebida neste domingo por Tadeu Schmidt, 50, no palco do BBB 25 (Globo), após ser eliminada do reality show.

O que aconteceu

A fisioterapeuta fez um balanço positivo de sua passagem pelo programa. "Nossa, que experiência! Como eu disse, a experiência mais maluca da minha vida. Estou feliz de ter chegado tão longe", afirmou ao apresentador.

Ela reforçou que foi autêntica todo o tempo que passou dentro da casa. "Acho que eu não sei ser outra Eva. Só sei ser essa. Com todos os defeitos, as falhas, mas também com o meu coração, que é quem eu sou."

Eva foi a 13ª eliminada do BBB 25, como 51,35% dos votos. Ela disputava a permanência na casa com Vinícius (44,52%) e Joselma (4,13%).

