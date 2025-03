Diego se emociona ao refletir sobre trajetória: 'Perdi tudo por ignorância'

Diego Hypolito, que está no 12º Paredão do BBB 25 (Globo), se emocionou ao falar sobre sua trajetória.

O que aconteceu

O atleta conversou com Vitória Strada sobre a experiência do reality show e ficou com olhos marejados. Ele se mostrou feliz com a sua história e apontou que o programa pode ser uma chance para ele recuperar o que já teve no passado.

Diego: "Amanhã é um dia de muito orgulho para mim, porque, independente do que vá acontecer, eu sou eu agora. E eu também consegui evoluir dentro daqui".

Vitória: "E é um 'eu' que você tem muito orgulho".

Diego: "Que eu tenho muito orgulho! Então espero muito que os brasileiros me deixem ficar, porque eu quero muito lutar por esse prêmio para mudar a realidade daquilo que eu... já tive. E perdi tudo por ignorância. Muitas pessoas não tiveram a oportunidade de ter nada perto do que eu já tive na minha vida, e eu sei disso. Eu fui ignorante, fui burro, eu errei. Mas eu reconheci e nunca perdi meus pés no chão. Eu nunca deixei de trabalhar muito duro. E estar aqui, cara... sabe, podendo mostrar quem eu sou, essa pessoa cheia de altos e baixos, me dá orgulho. De verdade. Eu sou uma caixinha de emoções em um único dia. Choro de tristeza, de felicidade. Tenho ansiedade, perco ansiedade. Vou em busca. Hoje está sendo um dos meus dias mais felizes dentro deste programa, de tão grato".

