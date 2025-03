Diego Hypolito critica jogo de aliado no BBB: 'Prefiro jogar sozinho'

Diego Hypolito se mostrou descontente com o jogo de Vinicius no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Vitória conversava com Daniele e Diego Hypolito sobre Vinícius, que declarou que não votaria em João Gabriel nem em João Pedro. Diego, porém, disse que prefere não se aliar ao baiano caso ele siga com esse pensamento.

Vitória: "Como o Vini falou ontem que não vota em nem um dos Joãos...".

Diego: "Mas se chegar um momento em que precisar [votar em um deles] e ele não fizer, eu começo a fazer parte do grupo 'eu mesmo'".

Vitória: "... Tipo assim, acaba que essa possibilidade nunca vai existir então? A gente nunca vai votar neles?".

Diego: "Para mim, não funciona dessa maneira, não. Prefiro jogar sozinho se isso acontecer".

