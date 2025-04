Coyote vs Acme: Após cancelamento, filme é salvo e chegará aos cinemas

A Warner Bors. enfim fechou a venda do filme "Coyote vs Acme" para a Ketchup Entertainment. Anteriormente, o longa teve o lançamento cancelado pelo estúdio.

O que aconteceu

Gareth West, CEO da Ketchup Entertainment, foi quem revelou a novidade. "Estamos entusiasmados por termos fechado um acordo com a Warner Bros. Pictures para levar este filme ao público em todo o mundo. 'Coyote Vs Acme' é uma mistura perfeita de nostalgia e narrativa moderna, capturando a essência dos amados personagens Looney Tunes enquanto os apresenta a uma nova geração. Acreditamos que ele ressoará tanto com fãs de longa data quanto com novatos." As informações são do Deadline.

A Ketchup Entertainment confirmou que o acordo disponibiliza os direitos mundiais do filme híbrido live-action/animação que traz o personagem Wile E. Coyote, do Looney Tunes, para a tela grande. Segundo o Deadline, o valor do acordo é de cerca de US$ 50 milhões (R$ 285 milhões na cotação atual) e o filme deve ter um lançamento nos cinemas em 2026.

Apesar de ter tido uma exibição teste de sucesso, o projeto se tornou uma vítima do corte de custos da Warner Bros há dois anos, e estava parado na prateleira há mais de um ano. O estúdio exibiu supostamente o filme para uma série de compradores no início de 2024 com um preço de cerca de US$ 70 milhões, sendo quanto o filme teria custado. Fontes do Deadline de dentro do estúdio afirmam que não receberam nenhuma oferta na época.

"Coyote Vs. Acme", que tem no elenco John Cena, Will Forte ("Corram Que o Agente Voltou") e Lana Condor ("Para Todos os Garotos que Já Amei"), e acompanha Wile E. Coiote, dos Looney Tunes.