Como Cazuza ajudou Otávio Müller a conseguir papel em 'Vale Tudo' de 1988

Otávio Müller foi indicado para a primeira versão de "Vale Tudo" (Globo) por Cazuza (1958-1990). Na trama de 1988 o ator interpretou Sardinha.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Cazuza e Otávio Müller eram primos. Segundo o ator, foi o cantor e compositor que o indicou para Gilberto Braga, um dos autores da versão original de "Vale Tudo". Aguinaldo Silva e Leonor Bassères também assinaram o folhetim.

Na época, eu tinha uns 20 anos e já estava atuando há cerca de dois, após me formar na escola de teatro. A chance de fazer "Vale Tudo" surgiu graças ao meu primo, Cazuza. Ele assistiu a uma peça minha e comentou com o autor da novela Gilberto Braga, que me chamou para um teste. Lembro que fiz uma cena com Deborah Evelyn e fui aprovado Otávio Müller, ao jornal O Globo, em 2024

Müller deu vida a Sardinha, papel que será de Lucas Leto no remake. Na história, o personagem é assistente de Solange Duprat (Lídia Brondi em 1988 e Alice Wegmann em 2025) e divide um apartamento com ela, garantindo momentos leves e divertidos com seu jeito atrapalhado.

Otávio Müller e Lucas Leto como Sardinha em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Para Müller, o remake foi escolha acertada da Globo. "Acredito que muitas dessas críticas [sociais, feitas pela novela] podem ser adaptadas hoje, e Manuela Dias, com quem já trabalhei no teatro, é muito habilidosa", disse ele ao jornal O Globo.

Pai do filho de Preta Gil, Francisco, ator construiu carreira sólida após estreia em "Vale Tudo". "Contracenei com Gloria Pires, Lídia Brondi e Cassio Gabus Mendes. Foi uma estreia monumental numa novela com fortes críticas sociais ao Brasil daquela época", relembrou na mesma publicação.

Em breve, ator poderá ser visto em duas novelas no streaming. Otávio Müller está no elenco de "Guerreiros do Sol", trama que estreia nesta terça-feira (1º de abril) no Globoplay, e também de "Dona Beja", prevista para 2026.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.