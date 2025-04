Chico: Vilma espalha mentiras e não pode ser eliminada do BBB 25

Vilma está no Paredão desta semana no BBB 25. Ela compete contra Vinícius e Diego Hypolito e, segundo a última parcial da enquete UOL, corre risco de ser eliminada. Para Chico Barney, isso não deveria acontecer. Ele falou sobre isso no Central Splash de hoje.

Vilma teve um papel importante na formação do Paredão, pois recebeu o poder do contra golpe. Ela chamou Vinicius para a berlinda, usando como justificativa de que ele a teria chamado de "velha sonsa". Isso foi uma acusação trazida por Renata da Vitrine do Seu Fifi, e não condiz com a realidade.

Enquanto Bárbara define o movimento como arriscado para o jogo de Vilma, Chico defende a mentira criada pela sister e diz que ela deveria permanecer no jogo.

Foi um jogo arriscado e perigoso, porque ela trouxe uma informação que ela não tem certeza, que é um telefone sem fio, que a Renata trouxe da Vitrine do Seu Fifi. Então eu acho arriscado

Bárbara Saryne

Tem uma coisa que me fascina é a hipocrisia do ser humano. As coisas que Vilma já falou da Aline, por exemplo (?) É muito pior que velha sonsa (?)

Chico Barney

