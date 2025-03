Carlinhos Maia propõe separação temporária a Lucas Guimarães: 'Três meses'

Carlinhos Maia, 33, propôs a Lucas Guimarães, 31, um tempo do casamento para poderem viver livremente as aventuras que tiverem vontade.

O que aconteceu

O casal de influenciadores digitais lembraram que começaram a namorar muito cedo e não puderam curtir a solteirice como deveriam. "A gente está junto há 15 anos. É muito tempo, porra! Volta e meia eu digo assim: 'Meu Deus, eu sou tão jovem, rico e famoso. Poderia estar na Grécia, com um monte de homem nu colocando chantilly em mim'", comentou Carlinhos com o marido, em um vídeo divulgado no Instagram. "Eu penso a mesma coisa: 'Meu Deus, curti tão pouco. Fui me prender logo cedo e não curti o outro lado da vida'", concordou Lucas.

Carlinhos, então, sugeriu que eles se separem por três meses para "recuperarem o tempo perdido". "A gente podia fazer um acordo: um mês cada um vivendo tudo o que quiser. Acho que a gente deveria fazer um contrato. Um mês para você viver tudo o que você quiser viver e eu vivo tudo o que eu quero viver", ponderou ele. "Eu topo. Só não sei se volto pra ti quando eu descobrir o outro lado do mundo", respondeu Lucas. "Um mês é muito pouco. Melhor três meses", ajustou Carlinhos em seguida.

O humorista deu também a ideia de transformar a experiência em um reality show, denominado Casamento em Risco. "A gente podia fazer um reality. Poderia ser fora do país ou aqui", idealizou. "Vai ser tudo! Sonhei com esse dia", disse Lucas.