Camarote é predileta no BBB 25? Público elege favoritos e 'mais odiados'

Restam 11 jogadores no BBB 25 (Globo) e alguns deles despontam como favoritos ao prêmio —enquanto outros estão entre os "mais detestados" do público. Saiba quem é "amado" ou "odiado" pelos espectadores, de acordo com a enquete UOL:

O que dizem as enquetes

Na parcial da enquete de "jogador favorito" realizada às 12h30 de hoje, Vitória Strada era apontada como a favorita da edição. A sister somava 29,57% dos votos.

Em seguida, também eram apontados como "queridos" Renata (15,6%), João Gabriel (15,21%) e Vinícius (14,2%).

Já na enquete de "jogador mais odiado" após a eliminação de Eva, era Vilma quem tomava a dianteira. A mãe de Diogo Almeida somava 28,56% dos votos.

Curiosamente, Renata e Vinícius também apareciam nesta enquete, em segundo e terceiro lugar respectivamente. A sister somava 22,21% dos votos, enquanto o brother tinha 21,4%.

