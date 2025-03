Muito verde e decoração rústica: como é a mansão de Bruce Willis em LA

As frequentes visitas de Demi Moore, 62, ao ex-marido Bruce Willis, 70, deixam à mostra detalhes da mansão do ator. Veja alguns registros da casa.

O que aconteceu

Bruce Willis vive recluso em sua casa na Califórnia após o diagnóstico de demência frontotemporal (FTD). Desde a descoberta da enfermidade, a família do ator tem-se reunido com muito mais frequência. Na última semana, o ator celebrou 70 anos e recebeu a visita de Demi e uma das filhas do casal, Tallulah Willis.

Nos últimos registros, é possível ver detalhes da área externa, com uma grande piscina. A casa, ao fundo, conta com arquitetura que mescla os estilos industrial, moderno e minimalista, com esquadrias pretas e paredes brancas.

Tallulah, Demi Moore e Bruce Willis na área de piscina da mansão do ator Imagem: Reprodução/Instagram

Na área externa, próximo à piscina, há uma área de convivência. Uma mesa redonda com cadeiras compõe o local onde Demi e Willis também surgiram juntos.

Demi Moore e Bruce Willis Imagem: Reprodução/Instagram

Também é possível ver que a mansão é cercada por muito verde (foto em destaque acima). Além do jardim da piscina, a casa tem vegetação abundante, com diversas espécies de árvores.

Outros cômodos mostrados em fotos da família são escritório, hall e sala de estar. As imagens mostram que a parte interna tem uma decoração mais rústica, com piso amadeirado e móveis em couro.

A cozinha também aparece em outras postagens de Demi Moore e Tallulah Willis. O ambiente todo em madeira sugere uma decoração rústica e aconchegante, sem muita sofisticação.

Demi Moore e Bruce Willis dançando entre sala de jantar e cozinha Imagem: Reprodução/Instagram

Na sala de jantar anexa à cozinha americana, há uma mesa retangular com banco alemão. Para a decoração escolhida para a região da mesa foram escolhidas miniaturas de cadeiras de diversos formatos.