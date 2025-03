BBB 25 chega na metade dos jogadores: como estão os últimos 12 eliminados?

Mais de 70 dias após o início do BBB 25, o programa ainda conta com metade dos 24 jogadores que foram confinados no início. Já com 12 participantes eliminados, confira como estão todos após o reality show.

Arleane e Marcelo

Arleano e Marcelo foram os primeiros eliminados do BBB 25 Imagem: Globo/Fábio Rocha l Reprodução/Instagram

Primeira dupla eliminada do programa, o casal amazonense saiu com 55,95% dos votos. Meses depois, Arleane conta com 179 mil seguidores nas redes sociais, enquanto Marcelo tem pouco mais de 53 mil.

Apesar de estarem um pouco mais afastados da mídia, a ex-sister foi Rainha de Bateria da escola de samba de Manaus A Grande Família. Antes Cunhã-Poranga do Boi Garanhão, Arleane deixou de representar o item, recentemente, por questões contratuais. Marcelo segue acompanhando sua amada.

Raissa e Edilberto

BBB 25: Edy e Raissa foram eliminado no segundo Paredão Imagem: Globo/Fábio Rocha l Reprodução/Instagram

Eliminados com 50,72%, a dupla de pai de filha retornaram para a rotina no circo após o programa. Nas redes sociais, Raissa conquistou 463 mil seguidores, e Edy 237 mil.

Em entrevista a Splash, eles revelaram que, além de continuarem com as apresentações circenses, começaram a viajar ainda mais para outros eventos. "Estão aparecendo muito shows, temos visitado outros circos de colegas. Temos muitas gravações e temos ido ao Rio de Janeiro algumas vezes", afirmou o palhaço.

Giovanna

BBB 25: GIovanna Jacobina foi a terceira eliminada do programa Imagem: Manoella Mello/Globo l Reprodução/Globoplay

Giovanna foi a primeira eliminada individual, escolhida para deixar o programa com 52,61%. Em seu perfil do Instagram, a médica veterinária alcançou 392 mil seguidores.

Desde sua saída, a ex-BBB tem investido nas redes sociais, compartilhando cliques de viagens e dos eventos que compareceu. Antes trabalhando em uma clínica veterinária, jovem não fez novas publicações em seu perfil profissional.

Gabriel

BBB 25: Gabriel foi eliminado no quarto Paredão Imagem: Globo/Fábio Rocha l Reprodução/Globoplay

Sexto eliminado do programa, o modelo deixou a casa com 48,81% dos votos. No Instagram, Gabriel já alcançou 119 mil seguidores.

O ex-BBB costuma compartilhar sua rotina de treinos e fotos dos eventos que foi convidado, como camarotes durante o Carnaval e pré-estreia. Ainda assim, Gabriel é discreto e não costuma compartilhar tantos detalhes de sua vida pessoal.

Mateus

BBB 25: Mateus foi eliminado no quinto Paredão Imagem: Globo/Fábio Rocha l Reprodução/Instagram

O arquiteto foi eliminado do BBB 25 com 65,30% dos votos. Em seu perfil, o ex-participante conquistou mais de 228 mil seguidores.

Após sua saída do programa, Mateus segue trabalhando como arquiteto, além de compartilhar sua rotina nas redes sociais. Após se tornar meme por seus vídeos cantando, o rapaz ainda afirmou durante uma entrevista que pretende investir em seu sonho por meio de aulas de música.

Diogo Almeida

BBB 25: Diogo Almeida foi eliminado no sexto Paredão Imagem: Globo/ Fábio Rocha l Reprodução/Instagram

O ator deixou o confinamento no sexto paredão com 43,93% dos votos. Na rede social, Diogo Almeida conta com 772 mil seguidores.

Assim como outros participantes, o artista aproveitou o pós-reality para comparecer a muitos eventos. Durante uma participação no Domingão com Huck, Diogo ainda surpreendeu ao dar um beijão em Dona Déa.

Camilla

BBB 25: Camilla foi a nona participante a deixar a casa Imagem: Globo/Fábio Rocha l Reprodução/Instagram

Nona eliminada do jogo, Camilla deixou o programa com a maior porcentagem: 94,67%. Mesmo com a grande rejeição, a trancista conquistou 242 mil seguidores.

Fora da casa, a ex-sister reclamou que não recebeu muitas oportunidades publicitárias. Desta forma, ela investiu em ensinar em seu perfil do Instagram detalhes sobre as tranças que fizeram sucesso dentro do reality show.

Thamiris

BBB 25: Thamiris foi a décima eliminada Imagem: Globo/Fábio Rocha l Reprodução/Instagram

Eliminada logo após sua irmã, Thamiris deixou o confinamento com 61,73%. No Instagram, ela ainda conquistou mais de 212 mil seguidores.

Nutricionista de formação, ela incluiu outros conteúdos em seu perfil, misturando moda, beleza e dicas para seus seguidores. Dentro do programa, Gracyanne incentivou que Thamiris fizesse isso. Mesmo assim, a ex-BBB ainda coloca ou conteúdo ou outro sobre nutrição.

Gracyanne Barbosa

BBB 25: Gracyanne foi a décima primeira eliminada Imagem: Globo/Fábio Rocha l Reprodução/Instagram

Décima primeira eliminada, Gracyanne saiu com 51,38% dos votos. Já um grande sucesso nas redes sociais antes de entrar na casa, a influenciadora conta com 12,4 milhões de seguidores.

Fora do programa, ela reencontrou Belo durante sua participação no Domingão com Huck e declarou que eles continuam bons amigos. Além disso, ela retornou para sua rotina intensa de treinos e para sua dieta com 40 ovos diários.

Aline

BBB 25: Aline foi a décima segunda eliminada do programa Imagem: Globo/Fábio Rocha l Reprodução/Instagram

Eliminada nesta última semana, a ex-sister deixou o programa no Paredão que recebeu mais votos da edição, com 51,73%. Primeira participante pipoca a bater um milhão no Instagram, hoje Aline está com 1,8 milhões de seguidores.

Por conta de sua recente eliminação, ela ainda está fazendo uma maratona de entrevistas em programas da emissora. Antes, a baiana trabalhava como policial militar, mas pediu exoneração de seu cargo para entrar no reality.

