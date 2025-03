Após ter filho roubado, Cacá é expulsa de casa em 'Volta por Cima'

No capítulo de terça-feira (1º), da novela "Volta por Cima" (Globo), nasce o filho de Cacá, e Violeta tenta se apoderar da criança. Jão desabafa com Edson sobre o nascimento do filho de Cacá.

Joyce conversa com Madalena sobre Sebastian. Violeta diz a Osmar que ficará com seu neto. Chico visita Cacá no hospital. Sebastian convida Joyce para sair.

Osmar é reverenciado pelas ruas da Vila Cambucá. Nando passa mal na academia, e Rafa o leva para o hospital. Violeta expulsa Cacá de sua casa.

Tati reclama da ausência de Jin. Rafa comenta com Jão e Edson que acredita que Nando esteja usando anabolizantes. Cacá pede ajuda de Chico.