Ao expor testes de Vale Tudo, Globo vê que público é 'aliado' e não rival

Faltando pouco para a exibição do remate de "Vale Tudo", a TV Globo mostrou para o público como foi o teste de elenco dos atores escalados para reviver o time de personagens que marcou a dramaturgia brasileira. Este foi um dos temas do Splash Show desta segunda-feira (31).

Desde a divulgação dos primeiros trailers da novela, o público tem feito críticas na escolha do elenco, especialmente Bella Campos, que vai interpretar Maria de Fátima, uma das personagens principais.

Leão Lobo acredita que a Globo ter divulgado os testes foi uma forma de se acertar com o público antes da estreia.

Raramente eles fazem isso (…) Todo esse trabalho de bastidores mesmo da novela foi mostrado com muito cuidado (…) A gente percebeu com essa coisa de mostrar os testes de como eles ouvem a gente, e como eles prestam atenção nas críticas e como prestam atenção também nas redes sociais

Leão Lobo

Leão também reforça que a trama, agora refeita por Manuela Dias, pode ter um efeito muito positivo para o brasileiro.

Foi a novela que mais me tocou, mais mexeu comigo. Tem essa questão fundamental da honestidade. Foi fundamental para mim e eu espero que seja para muitos brasileiros

Leão Lobo

É uma novela que pode ser importantíssima para a nossa vida nacional, que pode nos ajudar muito a entender a nossa realidade. Vamos ver o que vai resultar. Quais dessas adaptações vão ser importantes para nós

Leão Lobo

